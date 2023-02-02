Ege'de tehlikeli kışkırtma

Sahil Güvenlik Komutanlığı olayın yeniden gündem olması üzerine yaptığı açıklamada olayın yeni değil 5 Ocak'ta yaşandığı hatırlatıldı ve Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan sahil güvenlik botuna müdahele edilerek uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Yunan Sahil Güvenlik botunun uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği açıklamaların yer aldığı basın bilgi notu, olaya ilişkin video ile beraber kamuoyuyla paylaşılmıştır. 1 Şubat 2023 tarihinde bazı Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında sanki yeni yaşanan bir olaymış gibi Yunan unsurunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı görüntüler paylaşılmıştır." denildi.