Ege'de tehlikeli kışkırtma

Yunanistan basını geçen ay yaşanan bir olayı yeniymiş gibi paylaştı.
Yunan güvenlik botlarının Türk Sahil Güvenlik botlarına uyarı ateş açtığı görüntüler ülkede gündem oldu.
Görüntülerde Yunan sahil güvenlik botunda bulunan askerlerin, Ege Denizi'nde seyir halindeki Türk Sahil Güvenlik botuna gerçek mermilerle ateş açtığı görülüyor. Son derece saldırgan ve kışkırtıcı davranan otomatik silahlı Yunan askerleri, meydan okur gibi hareketler yaptı.
Yunanlı askerlerin Türk Sahil Güvenlik botuna ateş açtığı anlar yoğun tepki çekti. Basında yer alan görüntülere ilişkin Yunanistan tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ise provokasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Komutanlık, Yunan basınındaki olayın yeni olduğu iddialarını yalanlayarak söz konusu provokasyonun 5 Ocak tarihinde yaşandığını belirtti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı olayın yeniden gündem olması üzerine yaptığı açıklamada olayın yeni değil 5 Ocak'ta yaşandığı hatırlatıldı ve Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan sahil güvenlik botuna müdahele edilerek uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Yunan Sahil Güvenlik botunun uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği açıklamaların yer aldığı basın bilgi notu, olaya ilişkin video ile beraber kamuoyuyla paylaşılmıştır. 1 Şubat 2023 tarihinde bazı Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında sanki yeni yaşanan bir olaymış gibi Yunan unsurunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı görüntüler paylaşılmıştır." denildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı provokasyonun yaşandığı 5 Ocak tarihinde kamuoyunu bilgilendirmişti. OIayın videosunu paylaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk askerlerinin bulunduğu bottan çekilen bir görüntüyü de paylaşmıştı. Yunan sosyal medya hesaplarında tek taraflı yayınlanan görüntülerde, elinde otomatik piyade tüfeği bulunan Yunan askerleri havaya ateş açıyor.
Yunan sosyal medya hesaplarındami görüntülerde, otomatik silahlı askerin Türk Sahil Güvenlik botunu kıştırtmaya çalıştığı da görülüyor. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan paylaşılan görüntüde ise olay yerine müdahelede bulunan Türk Sahil Güvenlik Botu'nun Yunan askerlerine müdahale ederek onları bölgeden uzaklaştırdığı görülüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 5 Ocak 2023 tarihinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;
"05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir."
Sahil Güvenlik yaptığı açıklamanın ardından söz konusu olaya ilişkin videoyu paylaşmıştı.