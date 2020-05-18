Eğitimde yeni normal

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında eğitime ara veren ya da internet ve televizyon üzerinden eğitime devam eden ülkelerden bazıları okullarda öğretime yeniden başladı. Okullarına dönen çocukların ve alınan yeni önlemlerin fotoğrafları "yeni normali" gözler önüne seriyor.
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NTV - ntv.com.tr 18.05.2020 - 16:43
Fransa'daki bir anaokulunda çocuklar sosyal alanlarını kendileri çizdi.
Çin'de ilkokul öğrencileri el yapımı ''Bir metre şapkaları'' takıyor.
Tayvan'da masalara yerleştirilen sarı plastikler mesafeyi koruyor.
Belçika'da sosyal mesafe başta olmak üzere, zorunlu maske kullanımı, ateş kontrolü ve öğretmenlerin de aktif katılımıyla diğer önlemlerin nasıl uygulandığını anlatılıyor.
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