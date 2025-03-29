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Eğlenmek için tüm vücut MR çektirdi: Şans eseri ölümcül hastalığı fark etti

Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow ve Rita Ora gibi ünlü isimlerin tüm vücut MR paylaşımlarından sonra sadece eğlenmek için tüm vücut MR çektirdiğini söyleyen Sarah Blackburn, dalak arteri anevrizması geçirdiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Eğlenmek için tüm vücut MR çektirdi: Şans eseri ölümcül hastalığı fark etti - 1

Dalak arteri anevrizması, dalağı besleyen bir atardamarda meydana gelen şişlik anlamına geliyor. Bu tür anevrizmalar, nadiren görülür ve çoğu zaman belirti vermez. Ancak, bazı durumlarda şişlik büyüyebilir ve patlayarak şiddetli iç kanamaya yol açabilir.

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Eğlenmek için tüm vücut MR çektirdi: Şans eseri ölümcül hastalığı fark etti - 2

Sarah Blackburn, ''eğlence olsun'' diye yaptırdığı tüm vücut MR taramasında ölümcül bir hastalığa sahip olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı. Blackburn, TikTok'ta yaptığı paylaşımda hiçbir semptomu olmadığını söyledi.

MR sonuçları çıktığında panik atak geçirdiğini anlatan genç kadın, ''Vücudumda bir saatli bomba varmış gibi hissediyordum'' dedi.

Eğlenmek için tüm vücut MR çektirdi: Şans eseri ölümcül hastalığı fark etti - 3

Daha sonra yapılan BT taramasında, dalak atardamarında yalnızca bir değil, iki anevrizma olduğu ortaya çıktı. Cerrahlar, Sarah Blackburn'ün dalağının alınmasına karar verdi. Başarılı geçen ameliyat sonrası Blackburn, sağlığına kavuştu ancak hala küçük bir enfeksiyon riski var.

Eğlenmek için tüm vücut MR çektirdi: Şans eseri ölümcül hastalığı fark etti - 4

Yaşadığı şoku uzun süre atlatamadığını ifade eden genç kadın, herkesi belirti vermeyen hastalıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı. 

Anevrizmanın genellikle kadınlarda ve hamilelerde görüldüğünü belirten uzmanlar, hastalığın çoğu zaman semptom göstermediğini ancak kimi zaman karın ağrısı ve dalak bölgesinde dolgunluk hissi gibi işaretlerle kendisini ele verebileceğini öne sürdü.

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