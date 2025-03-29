Eğlenmek için tüm vücut MR çektirdi: Şans eseri ölümcül hastalığı fark etti

Daha sonra yapılan BT taramasında, dalak atardamarında yalnızca bir değil, iki anevrizma olduğu ortaya çıktı. Cerrahlar, Sarah Blackburn'ün dalağının alınmasına karar verdi. Başarılı geçen ameliyat sonrası Blackburn, sağlığına kavuştu ancak hala küçük bir enfeksiyon riski var.



