Eğlenmek için tüm vücut MR çektirdi: Şans eseri ölümcül hastalığı fark etti
Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow ve Rita Ora gibi ünlü isimlerin tüm vücut MR paylaşımlarından sonra sadece eğlenmek için tüm vücut MR çektirdiğini söyleyen Sarah Blackburn, dalak arteri anevrizması geçirdiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Dalak arteri anevrizması, dalağı besleyen bir atardamarda meydana gelen şişlik anlamına geliyor. Bu tür anevrizmalar, nadiren görülür ve çoğu zaman belirti vermez. Ancak, bazı durumlarda şişlik büyüyebilir ve patlayarak şiddetli iç kanamaya yol açabilir.