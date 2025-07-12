Egzama teşhisi konulan kadın, 6 ay ömrü kaldığını öğrendi

İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Rachel Evans; şiddetli kaşıntı, baş dönmesi, burun kanaması, aşırı yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler sonrası çeşitli testler yaptırdı. İlk etapta egzama teşhisi konulan genç kadının 6 ay ömrü kaldığı ortaya çıktı.

Egzama teşhisi konulan kadın, 6 ay ömrü kaldığını öğrendi - 1

''Vücudumda böcekler dolaşıyormuş gibi hissediyordum'' diyen Rachel Evans, ''Kaşıntı öyle şiddetliydi ki, ne uyuyabiliyor ne de çalışabiliyordum. Ayrıca tarif edemeyeceğim kadar yorgundum'' ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Egzama teşhisi konulan kadın, 6 ay ömrü kaldığını öğrendi - 2

Talihsiz kadının ilk belirtileri, 2020 yılında ortaya çıktı, ancak göğüs röntgeni çekilmesi için yaklaşık iki yıl geçmesi gerekti. Röntgende akciğerlerinde bir gölge tespit edildi. Ardından yapılan BT taraması ve biyopsi sonucunda, Evans'a dördüncü evre Hodgkin Lenfoma teşhisi konuldu. Tedavi edilmediği takdirde altı ay ömrü kaldığı söylendi.

Egzama teşhisi konulan kadın, 6 ay ömrü kaldığını öğrendi - 3

Kemoterapi sonrası travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşayan iki çocuk annesi kadın, bu süreçte sadece kendisinin değil, tüm ailesinin ruh sağlığının bozulduğunu ifade etti.

Egzama teşhisi konulan kadın, 6 ay ömrü kaldığını öğrendi - 4

Mart 2023’te remisyona giren Rachel, merdiven ya da yokuş çıkmakta hala zorlandığını ancak fiziksel olarak çok daha güçlü hissettiğini anlattı. 

Geçmişte yaşadığı egzama, depresyon ve anksiyetenin hastalığın belirtilerini karmaşık hale getirdiğini aktaran Rachel, hodgkin lenfomanın sinsi belirtilerine karşı daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı.

DAHA FAZLA GÖSTER