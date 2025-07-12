Egzama teşhisi konulan kadın, 6 ay ömrü kaldığını öğrendi
İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Rachel Evans; şiddetli kaşıntı, baş dönmesi, burun kanaması, aşırı yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler sonrası çeşitli testler yaptırdı. İlk etapta egzama teşhisi konulan genç kadının 6 ay ömrü kaldığı ortaya çıktı.
''Vücudumda böcekler dolaşıyormuş gibi hissediyordum'' diyen Rachel Evans, ''Kaşıntı öyle şiddetliydi ki, ne uyuyabiliyor ne de çalışabiliyordum. Ayrıca tarif edemeyeceğim kadar yorgundum'' ifadelerini kullandı.