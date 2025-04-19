Egzersiz hatasını binlerce kişi yapıyor: 41 yaşındaki kadın ölümcül hastalığa yakalandı

Fitness tutkunu Gemma Underwood, katıldığı bir karate dersinin ardından yaşadığı şiddetli kas ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu. Ancak bu sıradan bir kas yorgunluğu değildi. Doktorlar, Underwood’a hayatı tehdit eden bir durum olan rabdomiyoliz teşhisi koydu.



Mart ayında gerçekleşen olayda, sporcu dersin ertesi günü üst vücut kaslarında dayanılmaz bir ağrı hissetti. Kollarındaki şişlik dikkat çekiciydi. En ciddi uyarı ise idrarının koyu rengi oldu. Underwood, bu belirtiyle birlikte derhal acil servise başvurdu.





