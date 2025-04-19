Egzersiz hatasını binlerce kişi yapıyor: 41 yaşındaki kadın ölümcül hastalığa yakalandı

Yoğun antrenmanın ardından ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya kalan 41 yaşındaki Gemma Underwood, spor yapan herkesi yeterli sıvı tüketimi konusunda uyardı.

Egzersiz hatasını binlerce kişi yapıyor: 41 yaşındaki kadın ölümcül hastalığa yakalandı - 1

Fitness tutkunu Gemma Underwood, katıldığı bir karate dersinin ardından yaşadığı şiddetli kas ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu. Ancak bu sıradan bir kas yorgunluğu değildi. Doktorlar, Underwood’a hayatı tehdit eden bir durum olan rabdomiyoliz teşhisi koydu.

Mart ayında gerçekleşen olayda, sporcu dersin ertesi günü üst vücut kaslarında dayanılmaz bir ağrı hissetti. Kollarındaki şişlik dikkat çekiciydi. En ciddi uyarı ise idrarının koyu rengi oldu. Underwood, bu belirtiyle birlikte derhal acil servise başvurdu.


DÜNYA HABERLERİ

Egzersiz hatasını binlerce kişi yapıyor: 41 yaşındaki kadın ölümcül hastalığa yakalandı - 2

KASLAR PARÇALANIYOR, TOKSİNLER BÖBREKLERE SALDIRIYOR

Rabdomiyoliz, kas liflerinin parçalanarak kana toksik maddeler salmasıyla ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlık. Bu toksinler, özellikle böbreklerde birikerek böbrek yetmezliği ve ölümcül olabilen kalp ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, yetersiz sıvı tüketiminin bu hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor.


Egzersiz hatasını binlerce kişi yapıyor: 41 yaşındaki kadın ölümcül hastalığa yakalandı - 3

Tedavisi ise hastanede yoğun sıvı desteğiyle yapılıyor. Bazı durumlarda hastalar diyalize alınabiliyor. Underwood, beş gün boyunca hastanede tedavi edildi. Şimdi evde dinleniyor ve iyileşme süreci boyunca bol sıvı tüketmeye özen gösteriyor.


Egzersiz hatasını binlerce kişi yapıyor: 41 yaşındaki kadın ölümcül hastalığa yakalandı - 4

“Doktorlar bana yeterince su içmediğimi söylediler,” diyen Underwood, yaşadığı travmatik süreci şu sözlerle aktardı:

“Ölebileceğimi bilmek beni çok korkuttu. Bu herkesin başına gelebilir. Yoğun bir antrenman bile olsa, mutlaka öncesinde ve sonrasında su için.”

Egzersiz hatasını binlerce kişi yapıyor: 41 yaşındaki kadın ölümcül hastalığa yakalandı - 5

Underwood’un yaşadığı bu olay, dünyanın farklı yerlerinden benzer vakaları da gündeme taşıdı. Rusya’da 20 yaşındaki bir genç, 2.000 çömelme hareketini tek seferde tamamlamaya çalışırken aynı hastalığa yakalandı. Kaslarında hızla şişme ve ağrı oluşan genç, hastaneye kaldırıldı ve böbreklerinin yalnızca %50 oranında çalıştığı tespit edildi. Diyalize ihtiyaç duymadan tedavi edildi ancak tam iyileşme sürecinin bir yılı bulabileceği bildirildi.


Egzersiz hatasını binlerce kişi yapıyor: 41 yaşındaki kadın ölümcül hastalığa yakalandı - 6

Uzmanlar uyarıyor:

Rabdomiyoliz, İngiltere’de nadir rastlansa da, ABD’de her yıl yaklaşık 26.000 kişiyi etkiliyor. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda, uzun ve yoğun egzersiz yapan bireylerin sıvı tüketimini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguluyor.

Gemma Underwood ise yaşadığı olaydan sonra sporculara önemli bir mesaj veriyor:

“Kas ağrısı, güçsüzlük ve koyu idrar gibi belirtileri asla hafife almayın. Vücudunuzun verdiği sinyalleri dinleyin ve mutlaka su için.”

DAHA FAZLA GÖSTER