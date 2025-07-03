Egzersiz sırasında başına geldi: 16 yaşında organ yetmezliği yaşadı

51 yaşındaki Coen, iki oğlunun ormanlık alanda koşuya çıkacağını öğrendiğinde endişelenmedi. Hava sıcaklığı 20°C civarındaydı ve daha önce Mısır’da 40°C sıcaklığa maruz kalmış ‘sağlıklı ve sportif’ oğullarının böyle bir tehlike yaşayabileceğini düşünmediğini söyledi.



Ancak koşunun ortasında Will, yönünü kaybedip baş dönmesi yaşamaya başladı ve bir süre sonra bayılarak yere yığıldı. Olay yerinde bulunan ağabeyi George, hemen ailesini arayarak yardım çağrısında bulundu. Anne Coen ise o anları şöyle anlattı:



"Oğlumun nerede olduğunu ya da nefes alıp almadığını bile bilemiyordum. Bu, gerçekten tarifsiz bir korkuydu."





