Egzersiz sırasında başına geldi: 16 yaşında organ yetmezliği yaşadı

İngiltere’de 16 yaşındaki bir genç, sıcak bir yaz gününde çıktığı koşu sırasında sıcak çarpması geçirerek karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşadı. Annesi yaşadıklarını “hayatımın en korkunç anı” sözleriyle anlattı.

Egzersiz sırasında başına geldi: 16 yaşında organ yetmezliği yaşadı - 1


İngiltere'de sıcak bir yaz gününde koşuya çıkan 16 yaşındaki Will Coen, egzersiz sırasında sıcak çarpması geçirerek organ yetmezliği yaşadı. Olay, 2023 yılı Temmuz ayında meydana geldi. Will’in annesi Sarah Coen, oğlunun yaşadığı sağlık krizini “hayatımın en korkunç anı” sözleriyle ifade etti.

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Egzersiz sırasında başına geldi: 16 yaşında organ yetmezliği yaşadı - 2

51 yaşındaki Coen, iki oğlunun ormanlık alanda koşuya çıkacağını öğrendiğinde endişelenmedi. Hava sıcaklığı 20°C civarındaydı ve daha önce Mısır’da 40°C sıcaklığa maruz kalmış ‘sağlıklı ve sportif’ oğullarının böyle bir tehlike yaşayabileceğini düşünmediğini söyledi.

Ancak koşunun ortasında Will, yönünü kaybedip baş dönmesi yaşamaya başladı ve bir süre sonra bayılarak yere yığıldı. Olay yerinde bulunan ağabeyi George, hemen ailesini arayarak yardım çağrısında bulundu. Anne Coen ise o anları şöyle anlattı:

"Oğlumun nerede olduğunu ya da nefes alıp almadığını bile bilemiyordum. Bu, gerçekten tarifsiz bir korkuydu."


Egzersiz sırasında başına geldi: 16 yaşında organ yetmezliği yaşadı - 3

George’un akıllı telefonunda yüklü olan konum uygulaması sayesinde olay yeri kısa sürede belirlendi.

Doktorlar, Will'in "eforlu sıcak çarpması (EHS)" sonucu karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşadığını belirledi. Bu durum, özellikle sıcak havalarda yapılan yoğun fiziksel aktivitelerin ardından ortaya çıkabilen, yaşamı tehdit eden bir tablo olarak tanımlanıyor.

Anne Coen, Will’in yaşadığı sıcak çarpmasının ardında bir hafta önce geçirdiği mide enfeksiyonunun da etkili olduğunu, oğlunun koşu sırasında 1,5 litre su içmiş olmasına rağmen vücudunun yeterince sıvı tutamadığını belirtti.
"Karaciğer yetmezliği ya iyileşmeye başlar ya da nakil gerekir. Neyse ki Will’in karaciğeri kendini toparladı ve dört gün sonra taburcu olduk." dedi.


Egzersiz sırasında başına geldi: 16 yaşında organ yetmezliği yaşadı - 4

Olaydan sonra Will tamamen iyileşti, ancak ailesi sıcak havalarda egzersiz yapacak gençleri uyarıyor. Will, şimdi yaşıtlarına "vücudunuzu dinleyin ve olağan dışı belirtilerde hemen durun" çağrısı yapıyor.

Sarah Coen ayrıca “what3words” uygulamasının oğlunun hayatını kurtarmada oynadığı role dikkat çekerek:

“George’un telefonunda bu uygulama olmasaydı neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Ama şimdi oğlum burada ve bu, her şeyden daha önemli,” dedi.

Egzersiz sırasında başına geldi: 16 yaşında organ yetmezliği yaşadı - 5

SICAK ÇARPASI NEDİR?


İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), sıcak çarpmasının öncüsü olan ısı bitkinliğinin belirtileri arasında aşırı terleme, baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı, kramplar ve yüksek ateşi sayıyor. Bu belirtiler 30 dakika içinde geçmiyorsa ya da kötüleşiyorsa, durum sıcak çarpmasına dönüşmüş olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Egzersiz sırasında başına geldi: 16 yaşında organ yetmezliği yaşadı - 6


Sıcak çarpması sırasında cilt genellikle kuru, sıcak ve kırmızı görünür. Hızlı kalp atışı, bilinç kaybı ve nefes darlığı da görülebilir. NHS, özellikle koyu ten rengine sahip kişilerde bu belirtilerin fark edilmesinin daha zor olabileceği konusunda uyarıyor.

NHS verilerine göre, 2023 yazında İngiltere’yi etkisi altına alan dört aylık sıcak hava dalgası sırasında 1.311 kişi sıcaklıkla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybetti. En yüksek ölüm oranı ise 75 yaş üstü bireylerde görüldü.

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