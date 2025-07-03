Egzersiz sırasında başına geldi: 16 yaşında organ yetmezliği yaşadı
İngiltere’de 16 yaşındaki bir genç, sıcak bir yaz gününde çıktığı koşu sırasında sıcak çarpması geçirerek karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşadı. Annesi yaşadıklarını “hayatımın en korkunç anı” sözleriyle anlattı.
İngiltere'de sıcak bir yaz gününde koşuya çıkan 16 yaşındaki Will Coen, egzersiz sırasında sıcak çarpması geçirerek organ yetmezliği yaşadı. Olay, 2023 yılı Temmuz ayında meydana geldi. Will’in annesi Sarah Coen, oğlunun yaşadığı sağlık krizini “hayatımın en korkunç anı” sözleriyle ifade etti.