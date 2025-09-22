Ekinoks tarihleri 2025: Sonbahar ekinoksu (Gece gündüz eşitliği) ne zaman yaşanacak?

Sonbahar ekinoksunun yaklaşmasıyla birlikte, gece gündüz eşitliğinin yaşanacağı tarih merak ediliyor. Dünya’nın yıllık hareketleri, mevsimlerin oluşumu ve gece-gündüz sürelerinin değişmesi ekinoks ve gündönümleri ile şekilleniyor. Her yıl iki kez gerçekleşen ekinoks, hem ilkbaharın hem de sonbaharın başlangıcını işaret ediyor. Peki, 2025 ekinoks tarihleri ne zaman? Gece ve gündüz eşitliği hangi günlerde yaşanacak?

2025 Sonbahar Ekinoksu için geri sayım başladı. 20 Mart'ta gerçekleşen İlkbahar Ekinoksu, Kuzey Yarım Küre’de baharın başladığı, gündüzlerin yavaş yavaş gecelerden uzun olmaya başladığı tarih olarak biliniyor. Eylül ayında yaşanacak olan Sonbahar Ekinoksu ise yaz mevsiminin sona erdiğini ve kışa doğru ilerleyişin başladığını gösteriyor. Ekinoks günleri, doğa olaylarını yakından takip edenler tarafından da büyük ilgi görüyor. Peki, 2025 Sonbahar Ekinoksu (Gece gündüz eşitliği) ne zaman yaşanacak?

2025 SONBAHAR EKİNOKSU TARİHİ

22 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 21.19’da sonbahar ekinoksu yaşanacak. Bu tarihten sonra gündüzler kısalırken geceler daha uzun olmaya başlayacak.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks, Latince kökenli bir kelime olup “eşit gece” anlamına gelir. Dünyanın eğik ekseni ve Güneş etrafındaki yörüngesi sayesinde yılın sadece iki gününde gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde neredeyse eşit olur. Bu özel tarihler, sadece mevsimlerin geçişini değil, aynı zamanda tarım, denizcilik, astronomi ve birçok kültürel gelenek için de büyük önem taşır.

GECE GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ NE ZAMAN YAŞANACAK?

2025 yılında da tıpkı mart ayında olduğu gibi eylül ayında da gece-gündüz eşitliği yaşanacak. 20 Mart’ta ilkbahar ekinoksu ile bahar kapıyı çalmıştı. 23 Eylül’de ise sonbahar ekinoksu ile kışa hazırlık dönemi başlayacak.

