Ekinoks tarihleri 2025: Sonbahar ekinoksu (Gece gündüz eşitliği) ne zaman yaşanacak?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks, Latince kökenli bir kelime olup “eşit gece” anlamına gelir. Dünyanın eğik ekseni ve Güneş etrafındaki yörüngesi sayesinde yılın sadece iki gününde gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde neredeyse eşit olur. Bu özel tarihler, sadece mevsimlerin geçişini değil, aynı zamanda tarım, denizcilik, astronomi ve birçok kültürel gelenek için de büyük önem taşır.