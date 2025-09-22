Ekinoks tarihleri 2025: Sonbahar ekinoksu (Gece gündüz eşitliği) ne zaman yaşanacak?
Sonbahar ekinoksunun yaklaşmasıyla birlikte, gece gündüz eşitliğinin yaşanacağı tarih merak ediliyor. Dünya’nın yıllık hareketleri, mevsimlerin oluşumu ve gece-gündüz sürelerinin değişmesi ekinoks ve gündönümleri ile şekilleniyor. Her yıl iki kez gerçekleşen ekinoks, hem ilkbaharın hem de sonbaharın başlangıcını işaret ediyor. Peki, 2025 ekinoks tarihleri ne zaman? Gece ve gündüz eşitliği hangi günlerde yaşanacak?
2025 Sonbahar Ekinoksu için geri sayım başladı. 20 Mart'ta gerçekleşen İlkbahar Ekinoksu, Kuzey Yarım Küre’de baharın başladığı, gündüzlerin yavaş yavaş gecelerden uzun olmaya başladığı tarih olarak biliniyor. Eylül ayında yaşanacak olan Sonbahar Ekinoksu ise yaz mevsiminin sona erdiğini ve kışa doğru ilerleyişin başladığını gösteriyor. Ekinoks günleri, doğa olaylarını yakından takip edenler tarafından da büyük ilgi görüyor. Peki, 2025 Sonbahar Ekinoksu (Gece gündüz eşitliği) ne zaman yaşanacak?