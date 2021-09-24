Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz

Brezilya'da onlarca gösterici elinde tencere ve tavalarla Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı bastı. Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının yükselmesine tepki gösteren protestocular, "100 milyon Brezilyalı aç yatarken, milyarderlerin burada her gün 6,6 milyar doları ceplerine indirmelerini kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

ntv.com.tr - Reuters 24.09.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 11:05

Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 1

Brezilya'da onlarca gösterici, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve enflasyonun vurduğu ülkede artan ekonomik eşitsizliği protesto etmek için Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı işgal etti.

Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 2

Ülkenin en büyük borsasında hisse senedi fiyatlarını gösteren elektronik panellerin altında duran göstericiler slogan attı ve  kırmızı pankartlar açtı.

Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 3

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN EN BÜYÜK SEMBOLÜ

Protestoyu organize eden Evsiz İşçiler Hareketi’nin lideri Debora Pereira  "Spekülasyonun ve toplumsal eşitsizliğin en büyük sembolü olan Sao Paulo borsasını işgal ediyoruz. Şirketler kâr ederken, insanlar aç ve iş giderek daha güvencesiz hale geliyor.100 milyon Brezilyalı aç yatarken, milyarderlerin burada her gün 6,6 milyar doları ceplerine indirmelerini kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 4

Bununla birlikte, göstericilerin tuttuğu pankartlardan birinde "Her şey Bolsonaro'nun suçu" yazması dikkat çekti. 

Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 5

Kısa bir mitingin ardından grup binayı terk ederek protestosuna dışarıda devam etti.

Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 6

YAKLAŞIK 600 BİN KİŞİ COVİD-19'DAN ÖLDÜ

Diğer taraftan Brezilya’da ekonomik eşitsizlik, 213 milyon nüfuslu ülkede 590 binden fazla insanı öldüren corona virüs pandemisi ile daha da belirginleşti.
Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 7
Yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 10 olduğu Brezilya’da 14 milyon kişi işsiz kaldı.
Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 8

Öte yandan, aşırı soldaki Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (Psol) için São Paulo vali adayı olan Guilherme Boulos, işgal hareketini övdü:

Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 9
"Bazılarının kârı, diğerlerinin açlığı anlamına gelmez. Borsadaki protestoları için “Evsiz İşçiler Hareketi”ni tebrik ediyoruz.”
Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 10
Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 11
Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 12
Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 13
Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 14
Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 15
Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz - 16

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