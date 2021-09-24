Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı: Yüz milyon kişi açken, milyar dolarlar kazanmanızı kabul etmiyoruz

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN EN BÜYÜK SEMBOLÜ

Protestoyu organize eden Evsiz İşçiler Hareketi’nin lideri Debora Pereira "Spekülasyonun ve toplumsal eşitsizliğin en büyük sembolü olan Sao Paulo borsasını işgal ediyoruz. Şirketler kâr ederken, insanlar aç ve iş giderek daha güvencesiz hale geliyor.100 milyon Brezilyalı aç yatarken, milyarderlerin burada her gün 6,6 milyar doları ceplerine indirmelerini kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.