Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Depremde bazı binaların da yıkıldığı öğrenildi.

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 1

Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 2

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) alınan bilgiye göre, deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 3

Yetkililer, depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu ifade etti.

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 4

Sosyal medyada, Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 5

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedildi.

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 6

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edildi.

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 7

Depremde bir marketin raflarında bulunan ürünler devrildi.

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Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 8
Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 9
Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 10
Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - 11
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