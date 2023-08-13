Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını

Güney Amerika ülkesi Ekvador geçtiğimiz hafta çarşamba günü başkan adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastle sarsılmıştı. Hükümet, suikastın ardında olduğu düşünülen "Fito" lakaplı çete liderinin kaldığı hapishaneye, binlerce polis ve askerle baskın yaptı. Fito, maksimum güvenlikli başka bir hapishaneye transfer edildi.

Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 1

"Fito" lakaplı çete liderinin Ekvador'da geçtiğimiz hafta başkan adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastin arkasındaki isim olduğu düşünülüyor/ 

Suikastin hemen ardından Ekvador'da ilan edilen acil durum kapsamında Fito'nun kaldığı hapishaneye aralarında polis ve askerlerin olduğu 3 bin 600 kişiyle baskın düzenlendi/

DÜNYA HABERLERİ

Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 2

8 saat süren operasyonda 4 kilonun üzerinde uyuşturucu, 147 mermi, 195 havai fişek, cep telefonları ve çeşitli eşyalar ele geçirildi/ 

Fitonun kaldığı ve büyük bölümünü kontrol ettiği "4 numara" olarak adlandırılan hapishaneye daha önce yapılan operasyonlarda güvenlik güçleri müdahale edememişti.

Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 3

Ekvador Devlet Başkanı Guyermo Lasso, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayetten 34 yıl cezası olan çete liderinin, 150 mahkumun kaldığı maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildiğini duyurdu.

Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 4

Fito'nun bu operasyona karşı bir isyan başlatmamış olmasının nedenininse geçtiğimiz Mart ayında adli mercilerle yaptığı pazarlıklar olduğu belirtiliyor.

Fito'nun bazı hukuki boşluklardan faydalanarak 34 yıllık cezasının hepsini yatmadan, salıverilme peşinde olduğu ifade ediliyor.

Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 5

Ekvador başkanlık seçimleri için aday olan Villavicencio daha önce Temmuz ayında Fito'nun lideri olduğu Los Çoneros çetesi tarafından ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

Bu açıklamadan bir kaç hafta sonra başkent Kito'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Suikastle ilişkili olduğu açıklanan 6 Kolombiyalı gözaltına alındı, 1 diğeriyse güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.

Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 6

Devlet Başkanı Lasso suikastin arkasında organize suç örgütlerinin olduğunu açıkladı. 

Ekvador'un en eski ve en güçlü organize suç örgütü olan Los Çoneros'un, Sinaloa Kartel'inin operasyonel kolu olduğu belirtiliyor.

Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 7

KARTELLERİN YENİ GÖZDESİ EKVADOR

Uzmanlar Meksika ve Kolombiya'da uyuşturucuya karşı yürütülen savaşın karteller üzerinde büyük baskı yarattığını ve bu yüzden bu suç örgütlerinin operasyonlarını Ekvador'a kaydırdığını söylüyor.

Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 8

Ekvador'un özellikle pasifik okyanusu kıyısındaki limanlarının uyuşturucunun Avrupa ve ABD'ye ulaştırılmasında kilit rol oynadığı belirtiliyor

Ülkedeki sınır güvenliğinin yetersiz olması, yaygın yolsuzluk, kötü ekonomik koşulların da çetelerin işini kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor.

Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 9
Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 10
Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 11
Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 12
Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 13
Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 14
Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 15
Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını - 16
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