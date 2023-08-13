Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını
Güney Amerika ülkesi Ekvador geçtiğimiz hafta çarşamba günü başkan adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastle sarsılmıştı. Hükümet, suikastın ardında olduğu düşünülen "Fito" lakaplı çete liderinin kaldığı hapishaneye, binlerce polis ve askerle baskın yaptı. Fito, maksimum güvenlikli başka bir hapishaneye transfer edildi.
"Fito" lakaplı çete liderinin Ekvador'da geçtiğimiz hafta başkan adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastin arkasındaki isim olduğu düşünülüyor/
Suikastin hemen ardından Ekvador'da ilan edilen acil durum kapsamında Fito'nun kaldığı hapishaneye aralarında polis ve askerlerin olduğu 3 bin 600 kişiyle baskın düzenlendi/