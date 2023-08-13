Ekvador'da binlerce askerle hapishane baskını

Ekvador başkanlık seçimleri için aday olan Villavicencio daha önce Temmuz ayında Fito'nun lideri olduğu Los Çoneros çetesi tarafından ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.



Bu açıklamadan bir kaç hafta sonra başkent Kito'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.



Suikastle ilişkili olduğu açıklanan 6 Kolombiyalı gözaltına alındı, 1 diğeriyse güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.