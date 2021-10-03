Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü

Ekvador'da, 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 118 kişinin ölmesinin ardından kontrolün sağlanması için polis ve askeri birliklerin geniş çaplı operasyonları sürüyor.

Reuters - Anadolu Ajansı 03.10.2021 - 09:34

Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 1
Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nin 8. bölümünde silah sesleri duyuldu, hapishaneye tank girdi.

Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 2
Sis bombaları eşliğinde cezaevine giren özel birlikler ile çete mensupları arasında çıkan çatışmada bir polis ile çok sayıda mahkum yaralandı.
Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 3
Öte yandan, Ulusal Adli Tıp Servisinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren 118 mahkumdan sadece 41'inin kimliğinin teşhis edildiği, bunlardan 21'inin ailelerine teslim edildiği bildirildi.
Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 4
Cezaevi etrafında mahkum yakınlarının endişeli ve öfkeli bekleyişleri devam ediyor.

Çeteler arasındaki çatışmalarda 118 mahkum ölmüş, 80'den fazla kişi yaralanmıştı.
Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 5

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 30 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.
Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 6
Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." demişti.
Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 7

EKVADOR'DAKİ CEZAEVİ SORUNU

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 8
Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 9
Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 10
Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 11
Ekvador'da çatışmalar sürüyor: 118 ölü - 12

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