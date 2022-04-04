Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 13:35
Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı El Turi Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıktı.
Yetkililer, mahkumlar arasında başlayan çatışmalarda şimdiye kadar 20 mahkumun öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaklaşık bin asker ve polisin hapishane içerisinde ve dışarısında olayları kontrol altına almak için görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de cezaevinden çok sayıda silah ve patlama sesinin geldiği duyuldu.
Öte yandan İçişleri Bakanları Patricio Carrillo ve Savunma Bakanı Luis Hernandez, durumu koordine etmek için bölgeye gitti.
Curillo, şiddete yol açanlara karşı yasal adımların atılması gerektiğini vurgulayarak "Bu şiddet eylemlerini gerçekleştirenler için güçlü hükümlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU
Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 316 mahkum hayatını kaybetmişti.
Ekvador'da en son 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum yaşamını yitirmişti.