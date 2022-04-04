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Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 20 mahkumun öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 13:35

Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 1

basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı El Turi Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıktı.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 2

Yetkililer, mahkumlar arasında başlayan çatışmalarda şimdiye kadar 20 mahkumun öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 3

Yaklaşık bin asker ve polisin hapishane içerisinde ve dışarısında olayları kontrol altına almak için görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 4

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de cezaevinden çok sayıda silah ve patlama sesinin geldiği duyuldu.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 5

Öte yandan İçişleri Bakanları Patricio Carrillo ve Savunma Bakanı Luis Hernandez, durumu koordine etmek için bölgeye gitti.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 6

Curillo, şiddete yol açanlara karşı yasal adımların atılması gerektiğini vurgulayarak "Bu şiddet eylemlerini gerçekleştirenler için güçlü hükümlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 7

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 8

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 316 mahkum hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da en son 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum yaşamını yitirmişti.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 9
Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 10
Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 11
Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 12
Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 13
Ekvador'da cezaevinde çatışma: 20 mahkum öldü - 14

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