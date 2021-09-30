Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı

Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 100'e ulaştı. Devlet Başkanı Guillermo Lasso, hapishanelerde olağanüstü hal ilan etti.

AP - Reuters - Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 03:47

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 1
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, dün cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e, yaralı sayısının ise 52'ye ulaştığı bildirildi.
Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 2

Ülkenin Guayaquil kentindeki Litoral hapishanesi, çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan büyük bir çatışmaya sahne oldu.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 3

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, çeteler arasında farklı koğuşlarda eş zamanlı çıkan çatışmalarda ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının da 52'ye çıktığını belirterek, "Koğuşlara giriyoruz, kolay olmadı, polis yerel saatte 14.00'te kontrolü sağladı ama dün gece başka olaylar, patlamalar oldu" dedi.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 4

Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çeken Garzon, polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 5

Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaparak, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç" diye konuştu.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 6

CEZAEVLERİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, hapishanelerde olağanüstü hal ilan etti.

Lasso'nun Savunma Bakanı, bölge valisi ve diğer yetkililerle beraber olaylara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 7

Cezaevi çevresinde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 8

NE OLMUŞTU?

Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında dün çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bölge sakinlerinin dün sosyal medyada paylaştığı videolarda, çok sayıda mahkumun çatılara çıktığı, cezaevinden ise silah ve patlama seslerinin geldiği duyulmuştu.

Yerel basında çıkan habere göre, çatışma Los Lobos ve Tiguerones çetelerine mensup üyelerin bulunduğu 8 ve 9 numaralı koğuşlarda başlamıştı.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 9

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 10

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 11
Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.
Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 12
Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 13
Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 14
Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 15
Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 16
Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 17
Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 18
Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 100'e çıktı - 19

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