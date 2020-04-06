Ekvador'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetleri sokaklara bırakıldı

ntv.com.tr - AFP - Reuters 06.04.2020 - 17:49
Ekvador’da hükümet tüm dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının çözüm üretmeye çalışırken, ülkenin en büyük kenti Guayaquil’de corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenler, yetkililer alır umuduyla yol kenarına bırakılıyor.
Sosyal medyada paylaşılan karelerde liman şehrinin sokaklarında en az 150 cesedin sokaklarda çürüdüğü görülüyor.
Ekvador’un Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner, görüntülerin yayılmasının ardından halktan özür diledi. Yetkililer, bu hafta başında söz konusu cesetlerin önemli bir kısmını topladı, ancak ölülerin kaçının salgının kurbanı olduğunu belirtmediler.
Ekvador’un corona virüsle mücadele çalışmalarını yürüten Başkan Yardımcısı Sonnenholzner ise "Asla gerçekleşmemesi gereken şeyler gördük, hepinizden özür diliyorum"açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, ülkede tabut fiyatlarının çok pahalı olması ve yeterince bulunmaması nedeniyle halk ölülerini karton kutulara koyarak gömmeye başladı. Yetkililer, halka yerel üreticilerden alınmış bin adet preslenmiş karton tabut bağışlayadı ve bunları iki yerel mezarlıkta kullanılmak üzere teslim etti.
Bununla birlikte, cenaze evi zinciri sahibi Santiago Olivares, şirketinin talebe ayak uyduramadığını belirterek, 'Şehir şubesinde sahip olduğum 40 tabutu hemen sattım. Haftasonu 10 tane daha üretildi ama bunların da hepsi hemen tükendi. Diğer taraftan Guayaquil’deki 15 saatlik sokağa çıkma yasağı tabut üretiminin hammadeleri olan ahşap ve metal gibi ürünlerin teminini zorlaştırıyor” dedi.