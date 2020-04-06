Ekvador'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetleri sokaklara bırakıldı

HALK ÖLÜLERİNİ KARTON TABUTLARA KOYARAK GÖMÜYOR

Diğer taraftan, ülkede tabut fiyatlarının çok pahalı olması ve yeterince bulunmaması nedeniyle halk ölülerini karton kutulara koyarak gömmeye başladı. Yetkililer, halka yerel üreticilerden alınmış bin adet preslenmiş karton tabut bağışlayadı ve bunları iki yerel mezarlıkta kullanılmak üzere teslim etti.