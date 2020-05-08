Ekvador'da halk kayıp cenazelerini arıyor

Latin Amerika ülkelerinden Ekvador kayıp cenazelerle gündemde. Salgının en yoğun olduğu günlerde morglar dolu olduğu için sevdiklerinin cenazelerini sokağa bırakmak zorunda kalan halk şimdi cenazeleri arıyor. Cenazelerin hastanelerde de kaybolduğu ortaya çıktı.

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NTV Haber 08.05.2020 - 15:00

Latin Amerika ülkelerinden Ekvador corona virüs salgınını en ağır geçiren ülkelerden biri. Ekvador'da salgın mart ayında başladı. Sağlık sistemi birkaç hafta içinde hasta yoğunluğu nedeniyle çöktü. Hastaneler hastalara yetişemez hale geldi, morglarda yer kalmadı.

Ülkenin üç milyon nüfuslu ikinci büyük kenti Guayaquil, geçen ay sokaklara bırakılan cansız bedenlerle gündeme gelmişti. İnsanlar, morglarda yer kalmadığı için sevdiklerinin cenazelerini sokaklara bırakıyordu.

İlerleyen günlerde kartondan tabutlar yapıldı. Soğuk hava kamyonları devreye sokuldu. Yeni mezar yerleri açıldı.



Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenler ise, sevdiklerinin cenazelerini aramaya başladı. Bir aydan uzun süredir yakınının cansız bedenini arayan insanlar bulunuyor. Hastanelerde kayıt tutulmadığı için kayıpları bulmak neredeyse imkansız.

Amerikan CNN televizyonu, Flavio Ramos'un hikayesine yer verdi. 55 yaşındaki Ramos, mart sonunda hastalandı. 24 yayındaki Arturo Ramos, babasını en yakın hastaneye götürdü. Ancak hastane yatak olmadığı için hastayı kabul etmediği gibi, kapıda beklerlerse polis çağırmakla tehdit etti.

Oğlu, babasını tedavi ettirebilmek için tam dört saat hastane aradı. 11'inci hastanede boş yatak bulmayı başardı. Odada iki hasta daha vardı. Çoktan ölmüşlerdi ancak kimse cenazelerle ilgilenmiyordu.



Henüz doktor tarafından muayene bile edilmeden babası da hayatını kaybetti. Ramos, bir gün sonra babasının cenazesini almaya gittiğinde hastane morgunda bulamadı. Cenaze kaybolmuştu.

Arturo Ramos beş gün boyunca morga gidip 250'den fazla ceset gördü ama babasının cenazesini bulamadı.

Ölümünün üzerinden bir aydan uzun süre geçti ancak Flavio Ramos'un cenazesi hala bulabilmiş değil.

Ekvador'da bu durumda pek çok aile var.

EKVADOR CORONA VİRÜSTEN AĞIR ETKİLENDİ