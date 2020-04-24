Ekvador'da ölümler resmi rakamların tam 15 katı

Orta Amerika ülkelerinden Ekvador dünyada virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında. Ölü sayısı resmi olarak 560 ama gerçek ölü sayısının 15 kat daha fazla olduğu söyleniyor. Ülkede morglar dolup taşıyor.

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NTV Haber 24.04.2020 - 13:59

Orta Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı ölümlerden dolayı artık morglar yetmiyor. Yaşamını yitirenler soğutuculu konteynerlere konuluyor. Tahta yetmediği için kartondan tabutlar kullanılıyor.

Amerikan New York Times gazetesi Ekvadorda virüsten ölenlerin sayısının resmi açıklamalardan 15 kat daha fazla olduğunu yazdı.

1 Mart ile 15 Nisan arasında geçen yıla göre 7 bin 600 daha fazla ölüm kayda geçti. Bunların ölüm nedenin virüs olabileceğine dikkat çekiliyor. Resmi olaraksa bu tarihler arasında sadece 503 kişi Covid-19'dan öldü.

Ekvador Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos vaka sayısının da açıklanının 2 katı olduğunu duyurdu. Bunu testlerde yaşanan gecikmeye bağlayarak, "Test sayısının artmasıyla vaka sayısının da artması son derece doğal bir olay" dedi.

Ölü sayısının daha net tespit edilebilmesi için yakınlarını kaybedenlerden yardım isteniyor. Ölen kişiye test yapılmamışsa yakınlarına coronovirüs şüphesi bulunup bulunmadığı sorulmaya başlandı.

Ekvador'da yaşanan bu tablonun tüm gelişmekte olan ülkeler için virüsün ne kadar yıkıcı hale gelebileceğini gösterdiği yorumları yapılıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde sağlık sisteminin virüsle mücadelesinin çok güç olduğuna ve vaka sayısının tespitinde bile sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiliyor.

Orta Amerika ülkelerinden Ekvador'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları 11 binden fazla. Resmi olarak ise, corona virüsü salgınında 560 kişi yaşamını yitirdi.