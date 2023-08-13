Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi

Macias'ın da daha yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiğini kaydeden Lasso, "Bunu vatandaşlarımız ve mahkumların güvenliği için yaptık. Ekvador, barış ve güvenliğe tekrar erişecek. Şiddet eylemleri olursa buna var gücümüzle karşı koyarız." ifadelerini kulandı.