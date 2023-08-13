Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi "Los Choneros"un elebaşının tutulduğu hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle baskın düzenlendi. Cezaevine 4 bin kolluk gücüyle düzenlenen operasyonda silahlar ve patlayıcılar ele geçirildi, ülkenin en büyük çetelerinden "Los Choneros"un elebaşı, "Fito" lakaplı Adolfo Macias, daha yüksek güvenlikli hapishaneye nakledildi.

Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi - 1

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, suikastın ardından çetenin "Fito" lakabıyla bilinen elebaşı Adolfo Macias'ın kaldığı hapishaneye 4 bin polis ve askerle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcıların bulunduğunu duyurdu.

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Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi - 2

Macias'ın da daha yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiğini kaydeden Lasso, "Bunu vatandaşlarımız ve mahkumların güvenliği için yaptık. Ekvador, barış ve güvenliğe tekrar erişecek. Şiddet eylemleri olursa buna var gücümüzle karşı koyarız." ifadelerini kulandı.

Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi - 3

VİLLAVİCENCİO'NUN YERİNE YARIŞACAK ADAY BELLİ OLDU

CNN'in haberine göre Villavicencio'nun suikasta kurban gitmesinin ardından, daha önce başkan yardımcılığı için aday gösterilen 36 yaşındaki Andrea Gonzalez Nader, "Movimiento Construye Partisinin" yeni adayı oldu.

Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi - 4

Siyasi kariyerinde çevre konularına odaklanan Nader'in, bu akşam adaylar arasında yapılacak canlı yayına katılması bekleniyor.

Nader, CNN'e verdiği röportajda suikasta ilişkin, "Bu, tüm bölge ve dünya demokrasisi için çok rahatsız edici bir andı." dedi.

Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi - 5

VİLLAVİCENCİO'NUN EŞİ SUİKASTTAN DEVLETİ SORUMLU TUTTU

Villavicencio'nun eşi Veronica Sarauz, yaptığı açıklamada, eşinin ölümünden devleti sorumlu tuttu.

Sarauz, "Devlet, Fernando'nun güvenliğinden sorumluydu. Devlet, eşimin ölümünün doğrudan sorumlusudur. Onu gerektiği gibi koruyamadılar." görüşünü paylaştı.

Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi - 6

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etmek amacıyla yapılmış, terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımlamıştı.

Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi - 7

Soruşturma kapsamında suikastla ilgili oldukları iddiasıyla 6 Kolombiyalı gözaltına alınmıştı.

Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi - 8
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