Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi
Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi "Los Choneros"un elebaşının tutulduğu hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle baskın düzenlendi. Cezaevine 4 bin kolluk gücüyle düzenlenen operasyonda silahlar ve patlayıcılar ele geçirildi, ülkenin en büyük çetelerinden "Los Choneros"un elebaşı, "Fito" lakaplı Adolfo Macias, daha yüksek güvenlikli hapishaneye nakledildi.
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, suikastın ardından çetenin "Fito" lakabıyla bilinen elebaşı Adolfo Macias'ın kaldığı hapishaneye 4 bin polis ve askerle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcıların bulunduğunu duyurdu.