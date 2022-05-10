Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkum öldü. Aynı zamanda isyan ve çatışmalar esnasında 100'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.05.2022 - 08:16

Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 1

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde başlayan isyan ve çatışmalar sırasında çok sayıda mahkumun cezaevinden kaçtığı belirlendi.

Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 2

Savcılık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ölen 43 mahkum var, incelemeler sürüyor. İsyanın son saatlerine doğru 100'den fazla mahkumun kayıp olduğu ortaya çıktı. ifadesine yer verdi.

Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 3

İçişleri Bakanı Patricio Castillo, güvenlik güçlerinin önlemleri sayesinde 112 mahkumun kaçışının engellendiğini belirterek, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 4

Hapishanedeki isyanın tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Castillo, kapsamlı aramalar sonucunda, koğuşlarda ateşli silahlar ve kesici aletlerin ele geçirildiğini kaydetti.

Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 5

Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde isyan ve çatışma çıkmış, 43 mahkum yaşamını yitirmişti.

Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 6

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlere yol açan isyanla sonuçlanıyor.

Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 7

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 8
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 9
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 10
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 11
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 12
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 13
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 14
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 15
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 16
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 17
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 18
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 19
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 20
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 21
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 22
Ekvador'da yeniden cezaevi isyanı var: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti - 23

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