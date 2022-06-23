Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu

Ekvador'da yerli protestocular, Amazon bölgesindeki bir kasabada polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 polisin kaybolduğu açıklandı.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 00:34

Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 1

'da yerli protestocuların bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 18 polisin kaybolduğu bildirildi.

Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 2

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Amazon bölgesine bağlı Puyo kasabasındaki polis karakoluna saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 3

Protestocuların karakola saldırdığını ve bu esnada 18 polisin kaybolduğunu söyleyen Carillo, polislerin bulunması için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 4

Karakolda bulunan 9 polisin de göstericilerin müdahalesi sonucu yaralandığını kaydeden Carillo, kalabalığın içerisinden ateş açıldığını, bir banka ile kamu özel tesislerinin de yağmalandığını aktardı.

Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 5

Ulusal grev kapsamında 10 gündür hükümeti protesto eden binlerce kişi, başkent Quito dahil birçok kentte meydanlara dökülmüştü.

Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 6

Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar 2 yerlinin öldüğü, 18'i ağır 100'den fazla göstericinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 7
Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 8
Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 9
Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 10
Ekvador'da yerli protestocuların saldırısında 18 polis kayboldu - 11

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER