El Mencho'nun lüks villası kameralara açıldı

El Mencho'nun villasınun içinde derme çatma bir sunak oluşturulduğu belirtilirken sunakta Meksika'nın azizesi Guadalupe Bakiresi ve Aziz Jude Thaddeus'un figürleri bulundu. Aziz Thaddeus, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olarak Hristiyanlıkta önemli bir yer tutarken, azizin "umutsuz durumların ve kaybedilmiş davaların hamisi" olduğu belirtiliyor.

Yemek masasının üzerinde, el yazısıyla "Tanrı'ya güveni" vurgulayan bir İncil pasajı ve üzerinde parlak kırmızı bir fiyonk bulunan küçük bir kutu dikkat çekti.