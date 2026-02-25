El Mencho'nun lüks villası kameralara açıldı
25.02.2026 10:27
Erdem Güzel
Meksika'da büyük bir askeri operasyonla öldürülen ve ölümünden sonra ülke çapında karışıklık çıkan kartel lideri "El Mencho"nun son saatlerini geçirdiği villa gazetecilere açıldı.
KARTEL PATRONUNUN VİLLASI GÖRÜNTÜLENDİ
Meksika'da kartel operasyonunun yankıları sürüyor. Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera, Jalisco eyaletindeki lüks villasının yakınlarında düzenlenen operasyonla öldürülmüştü. Yetkililer, El Mencho'nun, sevgilisiyle bağlantılı bir ihbar sayesinde Tapalpa Country Club yerleşkesindeki 39 numaralı villada saklandığını tespit etti. Taş duvarlı ve kırmızı kiremitli iki katlı bu ev, pazar günü gerçekleşen baskına kadar liderin gizli sığınağı olarak hizmet veriyordu.
Villa operasyonun ardından gazetecilere açılarak görüntülendi.
VİLLADA MİGREN İLAÇLARI BULUNDU
Askeri baskın sırasında villanın arka bahçesinden ormanlık tepeye doğru kaçmaya çalışan El Mencho, açılan ateş sonucu yaralandı. Meksika makamları, kartel liderinin helikopterle bölgeden tahliye edildiği sırada yaraları nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Operasyonun ardından villanın etrafındaki yollarda, baskın sırasında ateşe verilmiş, yanmış otomobil ve kamyon görüldü.
Villanın odalarında yapılan incelemelerde migren, uykusuzluk, reflü ve mantar karşıtı çok sayıda ilaç bulundu. Lüks sığınakta ayrıca cilt bakım ürünleri ve parfümlerin bulunduğu belirtildi.
Operasyon sonrası kaydedilen görüntülerde, mutfak tezgahının üzerinde paket servis kapları, bozulmuş çilekler ve yarım kalmış içeceklerin olduğu görüldü.
VİLLADA "KAYIP DAVALARIN AZİZİ" İKONLARI BULUNDU
El Mencho'nun villasınun içinde derme çatma bir sunak oluşturulduğu belirtilirken sunakta Meksika'nın azizesi Guadalupe Bakiresi ve Aziz Jude Thaddeus'un figürleri bulundu. Aziz Thaddeus, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olarak Hristiyanlıkta önemli bir yer tutarken, azizin "umutsuz durumların ve kaybedilmiş davaların hamisi" olduğu belirtiliyor.
Yemek masasının üzerinde, el yazısıyla "Tanrı'ya güveni" vurgulayan bir İncil pasajı ve üzerinde parlak kırmızı bir fiyonk bulunan küçük bir kutu dikkat çekti.
EL MENCHO VİLLASININ YAKINLARINDA VURULDU
Meksika güvenlik güçleri, El Mencho'yu yakalamak üzere pazar günü Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde askeri operasyon gerçekleştirmişti. Kartel üyelerinin orduya karşılık vermesiyle çıkan çatışma sonucu El Mencho dahil 7 kartel üyesi hayatını kaybetmişti. Meksika ordusundan ise 3 kişi yaralanmıştı.
El Mencho'nun ölümünün ardından kartel üyeleri 20 eyalette yol kapatıp araçları ve iş yerlerini ateşe vermiş, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırırken, güvenlik güçleri ile çatışmaya girmişti.