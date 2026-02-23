"El Mencho"nun yerini sevgilisini takip ederek bulmuşlar
Meksika'da öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın saklandığı yere sevgilisi takip edilerek ulaşıldığı açıklandı. El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 55 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'da dün öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ardından ülke genelinde karışıklık devam ederken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo ortak basın toplantısı düzenledi.
"ABD İSTİHBARATINDAN DA FAYDALANDIK"
Bakan Trejo, El Mencho'ya yönelik operasyonun ABD desteği ile düzenlendiğini belirterek, "ABD kurumları ve istihbarat teşkilatlarından da faydalandık ve bu sayede El Mencho'nun bilgi ağlarını çökertebildik ve operasyona devam edebildik. Bildiğiniz gibi istihbarat süreci çok karmaşıktır. Çok zaman gerektirir. Çeşitli kaynaklardan çok sayıda ipucu ve bilgi toplamak gerekir" dedi.
"MÜLKE KADAR TAKİP EDİLDİ"
El Mencho'nun saklandığı yere sevgilisini takip ederek ulaştıklarını açıklayan Bakan Trejo, El Mencho'nun sevgilisinin kim olduğunun ise bir başka kişi üzerinden tespit edildiğini belirtti. El Mencho'nun sevgilisinin Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa'da bir mülke kadar takip edildiğini aktaran Bakan Trejo, "21 Şubat'ta kadın mülkü terk etti ve El Mencho'nun o konumda kaldığına dair bilgi alındı" dedi.
FÜZE RAMPALARI ELE GEÇİRİLDİ
Bilginin ardından operasyona yeşil ışık verildiğini ifade eden Bakan Trejo, baskında El Mencho'nun yanı sıra 8 kartel üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında şiddetli çatışma yaşandığını belirtti. Trejo, ayrıca operasyon sırasında mühimmat ve füze rampalarının ele geçirildiğini aktardı.
"EN ÖNEMLİ ŞEY BARIŞ VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK"
Devlet Başkanı Sheinbaum ise, ülke genelinde devam eden çatışmalara değinerek, sükunet çağrısında bulundu. Sheinbaum, "Şu anda en önemli şey, tüm Meksika halkı için barış ve güvenliği sağlamak. Bugün, durum daha sakin ve hükümet var, silahlı kuvvetler var, güvenlik kabinesi var ve çok sayıda koordinasyon var" ifadelerini kullandı. Sheinbaum, vatandaşlara güvenliğin sağlanacağı sözünü verdi.
16 EYALETTE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI
Bu arada Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch da konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, El Mencho’nun öldürülmesinin ardından 16 eyalette şiddet olaylarının meydana geldiğini bildirdi.
CJNG’nin saldırıları sonucu 25 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Harfuch, operasyonlarda 30 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
1000 TURİST MAHSUR KALDI
Harfuch, 11 eyalette 85 kara yolunda kapatma eylemi gerçekleştirildiğini, ancak güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde ana arterlerde ulaşımın tamamen normale döndüğünü kaydetti.
Öte yandan, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak kentler arasında yer alan Guadalajara’daki hayvanat bahçesine giden yaklaşık 1000 turist, memleketlerine geri dönememeleri nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.
Yetkililer, turistlerin mağduriyet yaşamaması için bölgeye 21 otobüs, 5 minibüs sevk ederken, yiyecek desteği de sağladı.
Ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Puerto Vallarta’da uçuşlar iptal edilirken, Amerikalı şarkıcı Kali Uchis’in konseri de dahil olmak üzere toplu etkinlikler askıya alındı.
Bu arada, ordunun düzenlediği operasyon sonucu öldürülen El Mencho’nun cesedi, Federal Cumhuriyet Savcılığına (FGR) ait hangardan yoğun güvenlik önlemleri altında Meksiko’daki adli tıp kurumuna sevk edildi.
KARTEL ŞİDDET EYLEMLERİYLE KARŞILIK VERMİŞTİ
Meksika güvenlik güçleri, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın yakalanması için Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirmişti. Meksika Savunma Bakanlığı, 4 kartel üyesinin çıkan çatışma sırasında olay yerinde öldürüldüğünü, aralarında El Mencho'nun da bulunduğu 3 kartel üyesinin ise hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı. 2 kartel üyesinin sağ olarak yakalandığı, 3 güvenlik gücü personelinin de yaralandığı aktarılmıştı.
El Mencho'nun ölümü üzerine birçok kentte araçları ateşe veren Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırmıştı. Kartel üyelerinin güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği bildirilmişti.