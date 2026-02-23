"El Mencho"nun yerini sevgilisini takip ederek bulmuşlar

Devlet Başkanı Sheinbaum ise, ülke genelinde devam eden çatışmalara değinerek, sükunet çağrısında bulundu. Sheinbaum, "Şu anda en önemli şey, tüm Meksika halkı için barış ve güvenliği sağlamak. Bugün, durum daha sakin ve hükümet var, silahlı kuvvetler var, güvenlik kabinesi var ve çok sayıda koordinasyon var" ifadelerini kullandı. Sheinbaum, vatandaşlara güvenliğin sağlanacağı sözünü verdi.