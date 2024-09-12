El Salvador'da dengeler değişiyor: Dünyanın cinayet başkenti artık güvenli mi?
Dünyanın suç oranları en yüksek ülkelerinden biri olan El Salvador'da gündelik yaşam yavaş yavaş yeniden şekillenmeye başlıyor. Devlet Başkanı Nayib Bukele ve çete şiddetiyle savaşmak için aldığı sert önlemler cinayet oranlarında dramatik bir düşüşe yol açtı. Bukele, ülkesinin cinayet oranının tüm Amerika'daki en düşük oran olduğunu bile ileri sürdü. Hala yürürlükte olan katı kurallar, çete faaliyetlerine karşı benzeri görülmemiş bir baskıya izin veriyor. Peki tüm bu baskı ve mücadele ortamında El Salvador'da gündelik yaşam ne durumda? Dünyanın cinayet başkenti artık güvenli mi?
"ÜLKEDEN GİT YA DA ÖL"
Onlarca yıl boyunca El Salvador'da birçok kişi için hayat iki seçenekten ibaretti: Ülkeden git ya da öl.
"Dünyanın cinayet başkenti" olarak adlandırılan bu ülkede, 2016'nın başlarında saatte ortalama bir cinayet işleniyordu.