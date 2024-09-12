El Salvador'da dengeler değişiyor: Dünyanın cinayet başkenti artık güvenli mi?

NAYİB BUKELE'NİN GÜCÜ

Çete savaşları, çoğunlukla kuzeye, ABD'ye doğru bir göçe neden oldu. Ancak şimdi, güvenlik durumu o kadar farklı işliyor ki insanlar, ABD'de onlarca yıl boyunca yeni hayatlar kurduktan sonra bile geri dönüyorlar.

Dönüşüm, El Salvador Başkanı Nayib Bukele ve sokaklara barış getirmesini sağlayan gücü sayesinde gerçekleşti, ancak bunun bir bedeli oldu.