El Salvador'da dev operasyon. 6.6 ton kokain yakalandı
20.02.2026 05:25
AA
El Salvador donanması baskın yapılan bir geminin balast tanklarında 330 paket halinde 6.6 ton kokain ele geçirdi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador güvenlik güçleri, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini düzenledi.
Pasifik açıklarında Tanzanya bayraklı bir gemide 6.6 ton kokain ele geçirildi.
El Salvador Ulusal Donanması'nın düzenlediği operasyonda uyuşturucu geminin balast tanklarında bulundu. 4'ü Kolombiyalı, 3'ü Nikaragualı, 2'si Panamalı ve 1'i Ekvatorlu olan 10 uyuşturucu kaçakçısını gözaltına alındı.
Donanma kuvvetleri La Union kentindeki Deniz Üssü’nde gemi ile uyuşturucuyu gazetecilere sergiledi.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, geminin kıyıdan yaklaşık 380 deniz mili açıkta yaklaşık 6,6 ton kokainle yakalandığını, uyuşturucunun değerinin ise yaklaşık 165 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Bukele, operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuştu. El Salvador Devlet Başkanı Bukele, "Ulusal donanmamız, El Salvador tarihindeki en büyük uyuşturucu yakalamasını gerçekleştirdi. Kıyılarımızın 380 deniz mili (703,7 kilometre) güneybatısında, 180 fit (54 metre) uzunluğundaki çok amaçlı destek gemisi, tekneyi durdurdu. Tanzanya bayrağı altında kayıtlı olan tekne, gizli bölmelerde 330 paket halinde toplam 6,6 ton kokain taşıyordu. Uyuşturucunun yaklaşık değeri 165 milyon ABD dolarıdır." demişti.