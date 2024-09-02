El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da sıra dışı bir festival gerçekleştirildi. Ateş festivalinde iki gruba ayrılan katılımcılar birbirlerine alev topları fırlattı. Koruyucu ekipmanlar kullanarak alevlerle oynayan katılımcılar festivalde renkli anlar yaşanmasına neden oldu.
SOKAKLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador, sıra dışı bir festivale sahne oldu. Festivale katılan kişiler, birbirlerine ateşe verdikleri topları attılar.
Festivale ev sahipliği yapan El Salvador sokakları alev topuna dönüştü.