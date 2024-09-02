El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar

"KONTROL EDİLEMEYEN KAOS"

Festivale turistlerin de ilgisi yoğun oldu. Festivale katılan turistlerden biri, "Kontrol edilmeyen bir koas ortamı var. Ama çok ilginç. Üç haftadır El Salvador'dayım. Böyle bir şeye tanıklık etmek çok değişik bir duygu" diye konuştu.