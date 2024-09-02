El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da sıra dışı bir festival gerçekleştirildi. Ateş festivalinde iki gruba ayrılan katılımcılar birbirlerine alev topları fırlattı. Koruyucu ekipmanlar kullanarak alevlerle oynayan katılımcılar festivalde renkli anlar yaşanmasına neden oldu.

El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar - 1

SOKAKLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador, sıra dışı bir festivale sahne oldu. Festivale katılan kişiler, birbirlerine ateşe verdikleri topları attılar.

Festivale ev sahipliği yapan El Salvador sokakları alev topuna dönüştü. 

DÜNYA HABERLERİ

El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar - 2

İKİ GRUBA AYRILDILAR

Başkent San Salvador'un 30 kilometre kuzeyindeki nejapa kentinde düzenlenen festivalde iki gruba ayrılan katılımcılar birbirlerine alev topları fırlattı.

El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar - 3

"KONTROL EDİLEMEYEN KAOS"

Festivale turistlerin de ilgisi yoğun oldu. Festivale katılan turistlerden biri, "Kontrol edilmeyen bir koas ortamı var. Ama çok ilginç. Üç haftadır El Salvador'dayım. Böyle bir şeye tanıklık etmek çok değişik bir duygu" diye konuştu.

El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar - 4

KÖTÜ RUHLARLA SAVAŞ

Festival 1658'deki volkan patlamasını anmak için düzenleniyor. Volkandan lavların Aziz Jerome'nun kötü ruhlarla savaşı sırasında çıktığına inanılıyor.

El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar - 5
El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar - 6
El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar - 7
El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar - 8
El Salvador'da sıra dışı festival: Birbirlerine ateş topu fırlattılar - 9
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