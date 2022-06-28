Japonları önce elektrik sonra sıcak çarptı: 150 yılın rekoru

Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre insanlardan enerji tasarrufu yapmalarını istediğimiz için klimalarını kapatan bazı yaşlılar var, ama lütfen hava bu kadar sıcakken kullanmaktan çekinmeyin" dedi.





Öte yandan, Tokyo için elektrik rezervi oranı geçen pazartesi akşamı itibariyle yüzde 5'in altına düştü. Yüzde 3'ün altındaki rezerv kapasitesi ise elektrik kesintisi riski taşıyor.