Elektrik yüklü tren raylarına düştü: Hayatımı kurtaran adamı arıyorum

"ŞOKU TÜM VÜCUDUMDA HİSSETTİM"

İngiltere’nin başkentinde düzenlenen Wireless festivaline katılan Badham, "Trenin köşeyi döndüğü yere yakın düştüm. İlk birkaç saniye neler olduğunu anlamadım. Ayağa kalmaya çalıştım ama beni elektrik çarptı. Bu duyguyu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, elektrik şokunu tüm vücudumda hissettim. Hareket edemedim. Akım, o kadar güçlüydü ki ellerimi pistten çekemedim" diye konuştu.