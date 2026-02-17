Elektrikler kesik, turistler kaçtı, sokaklar temizlenemiyor. Ada çöplüğe döndü

Yurt dışındaki Kübalıların ailelerine para göndermesini sağlayan son resmi kanal da 2020’de büyük ölçüde ortadan kalktı.

O tarihten bu yana Kübalılar, özellikle Miami’den uçakla gelen kişiler aracılığıyla dolar, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri temin ediyor.

Bu ayın başında Florida’dan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Carlos Gimenez, Küba’daki “acımasız rejim” gerekçesiyle ABD havayolu şirketlerinden tüm uçuşları iptal etmelerini talep etti. Ancak şu ana kadar bu yönde bir adım atılmadı.