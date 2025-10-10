Elektronik sigaralarda gizli tehlike

Son yıllarda birçok kişi sigarayı bırakmak amacıyla elektronik sigaralara yöneliyor. Bu ürünler her ne kadar "daha güvenli bir alternatif" olarak görülse de, yakın zamanda yapılan bir araştırma elektronik sigaraların sanıldığı kadar zararsız olmadığını ortaya koydu.

Elektronik sigaralarda gizli tehlike - 1

Georgia Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, sigara ve elektronik sigara kullanımının prediyabet ve tip 2 diyabetle olan ilişkisi incelendi. Geniş çaplı analizde, elektronik sigaraların da diyabet riski taşıdığını gösterdi.


DÜNYA HABERLERİ

Elektronik sigaralarda gizli tehlike - 2

Araştırmada, geleneksel sigara ve puro kullanımının prediyabet riskini yüzde 15 oranında artırdığı belirlenirken, elektronik sigara kullananlarda bu risk yüzde 7 olarak tespit edildi. Ayrıca, elektronik sigara kullanan bireylerde kısa vadede insülin direnci ve kilo alımının da arttığı gözlemlendi.

Hem sigara içen hem de elektronik sigara kullananlarda ise risk oranı yüzde 28’e yükseldi.

Elektronik sigaralarda gizli tehlike - 3

ASH (Action on Smoking and Health) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta 5 milyondan fazla kişi elektronik sigara kullanıyor. Araştırmacılar, bu kişilerin açıklanamayan kilo kaybı, kaşıntı, aşırı susuzluk ve sürekli yorgunluk gibi tip 2 diyabetin habercisi olan belirtileri yaşama riskinin arttığını ifade etti.


Elektronik sigaralarda gizli tehlike - 4

BAZI GRUPLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Araştırma, bazı demografik gruplarda prediyabet ve diyabet riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Özellikle Siyahi ve Asyalı bireylerin, beyaz bireylere kıyasla sigara veya elektronik sigara kullanmaları durumunda daha yüksek risk altında oldukları belirtildi.

Elektronik sigaralarda gizli tehlike - 5

Ayrıca fazla kilolu olmak, yüksek beden kitle indeksi (BMI) ya da obezite gibi durumlar da risk oranlarını artırıyor. Ancak, bu bulguların nedenleri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

DAHA FAZLA GÖSTER