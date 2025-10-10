Elektronik sigaralarda gizli tehlike
Son yıllarda birçok kişi sigarayı bırakmak amacıyla elektronik sigaralara yöneliyor. Bu ürünler her ne kadar "daha güvenli bir alternatif" olarak görülse de, yakın zamanda yapılan bir araştırma elektronik sigaraların sanıldığı kadar zararsız olmadığını ortaya koydu.
Georgia Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, sigara ve elektronik sigara kullanımının prediyabet ve tip 2 diyabetle olan ilişkisi incelendi. Geniş çaplı analizde, elektronik sigaraların da diyabet riski taşıdığını gösterdi.