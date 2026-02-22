Elindeki yarayı köpek yaladı, 4 organını kaybetti
22.02.2026 15:45
Son Güncelleme: 22.02.2026 16:35
NTV - Haber Merkezi
İngiltere'de bir kadının elindeki yarayı bir köpeğin yalaması felakete yol açtı. Sepsis olan Manjit Sangha 2 elini ve 2 bacağını kaybetti. Yoğun bakımda kalbi 6 kez duran kadın taburcu oldu.
4 UZVUNU KAYBETTİ, 6 KEZ KALBİ DURDU. NEDENİ ELİNDEKİ YARAYI KÖPEĞİN YALAMASI
Manjit Sangha, geçtiğimiz Temmuz ayında İngiltere'nin Birmingham kentinde aniden rahatsızlanarak bilincini kaybetti. Yoğun bakıma alındı, 6 kez kalbi durdu.
Sepsis yani vücudun bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonla savaşırken kontrolden çıkarak kendi doku ve organlarına saldırdığı, bir sendromu yaşayan kadının 2 eli ve 2 bacağı diz altından kesilerek ampute edildi. Sangha'nın ayrıca dalağının da alındığı belirtildi.
Doktorlar 56 yaşındaki kadının sepsis geçirerek uzuvlarını kaybetmesine neden olan şeyin elindeki küçük bir kesiğin köpek tarafından yalanması sonucunda oluşmuş olabileceğini belirtiyor.
Yaşaması mucize denilen Sangha 32 hafta hastanede yaşam mücadelesi vererek taburcu oldu.
"YETERİNCE OTURDUM ARTIK YÜRÜME VAKTİ"
Yaşam mücadelesini atlatıp taburcu olan kadının eşi Kam Sangha, “Cumartesi köpekle oynuyordu, Pazar günü işe gitti, Pazartesi günü komadaydı. Bu nasıl bu kadar kısa bir sürede olabilir?” ifadelerini kullandı.
4 uzvu da kesilen Sangha, protez alabilmek için bağış toplamaya başladı. Sepsis tehlikeleri hakkında farkındalık da oluşturmaya çalışan Manjit Sangha, “Yeterince oturdum, artık yürüme zamanı." diye konuştu.
İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS'e göre, İngiltere'de her yıl yaklaşık 50 bin kişinin sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor.