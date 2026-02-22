Elindeki yarayı köpek yaladı, 4 organını kaybetti

Manjit Sangha, geçtiğimiz Temmuz ayında İngiltere'nin Birmingham kentinde aniden rahatsızlanarak bilincini kaybetti. Yoğun bakıma alındı, 6 kez kalbi durdu.

Sepsis yani vücudun bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonla savaşırken kontrolden çıkarak kendi doku ve organlarına saldırdığı, bir sendromu yaşayan kadının 2 eli ve 2 bacağı diz altından kesilerek ampute edildi. Sangha'nın ayrıca dalağının da alındığı belirtildi.

Doktorlar 56 yaşındaki kadının sepsis geçirerek uzuvlarını kaybetmesine neden olan şeyin elindeki küçük bir kesiğin köpek tarafından yalanması sonucunda oluşmuş olabileceğini belirtiyor.

Yaşaması mucize denilen Sangha 32 hafta hastanede yaşam mücadelesi vererek taburcu oldu.