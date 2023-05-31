Elizabeth Holmes 11 yıl hapis cezası için teslim oldu

Sağlık teknolojisinde çığır açacağı vaad edilen Theranos şirketinin kurucusu Elizabeth Holmes, yıllarca süren dolandırıcılıklarının ardından, 11 yıllık hapis cezası için teslim oldu.

Elizabeth Holmes 11 yıl hapis cezası için teslim oldu - 1

39 yaşındaki Holmes, Theranos adlı başarısız kan testi şirketiyle bağlantılı dört dolandırıcılık suçu, geçtiğimiz yılın başlarında kanıtlandı.

DÜNYA HABERLERİ

Elizabeth Holmes 11 yıl hapis cezası için teslim oldu - 2

Mayıs ortasında, bir mahkeme, ilk mahkumiyete itiraz değerlendirilirken, kefaletle serbest kalma talebini reddetti. Holmes, 11 yıllık cezasını Teksas'ta asgari güvenlikli bir hapishanede çekecek.

Elizabeth Holmes 11 yıl hapis cezası için teslim oldu - 3

SALI GÜNÜ TESLİM OLDU

Holmes, 500 ila 700 mahkumun bulunduğu Teksas Bryan’daki federal tesise, geçtiğimiz Salı günü teslim oldu. Tesise gelişi, mahremiyet endişelerini gerekçe göstererek, hapsedilmesi hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddeden Federal Hapishaneler Bürosu tarafından doğrulandı.

Elizabeth Holmes 11 yıl hapis cezası için teslim oldu - 4

ESKİ "MİLYARDER" 12 SENT İÇİN ÇALIŞACAK

Holmes, hapishanede diğer mahkumlarla birlikte saatte 12 sent ila 1.15 dolar arasında çalışabilecek ve bu paranın çoğu mahkeme tarafından zorunlu kılınan tazminat ödemelerine giedecektir.

Elizabeth Holmes 11 yıl hapis cezası için teslim oldu - 5

13 YIL HAPİS CEZASI ÇEKİYOR

Bu ayın başlarında ABD'li bir yargıç, Holmes ve eski sevgilisi ve Theranos patronu Ramesh "Sunny" Balwani'ye, kurbanlara 452 milyon dolar ödeme emri verdi.

Balwani, dolandırıcılıktaki rolü sebebiyle Kaliforniya’da 13 yıl hapis cezası çekiyor.

Elizabeth Holmes 11 yıl hapis cezası için teslim oldu - 6

İkili birlikte, aralarında medya patronu Rupert Murdoch ve eski ABD Hazine Bakanı George Shultz'un da bulunduğu dünyanın en zengin ve önde gelen yatırımcılarından bazılarını Theranos'u desteklemeleri için dolandırmakla suçlanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER