Elizabeth Holmes 11 yıl hapis cezası için teslim oldu

13 YIL HAPİS CEZASI ÇEKİYOR

Bu ayın başlarında ABD'li bir yargıç, Holmes ve eski sevgilisi ve Theranos patronu Ramesh "Sunny" Balwani'ye, kurbanlara 452 milyon dolar ödeme emri verdi.

Balwani, dolandırıcılıktaki rolü sebebiyle Kaliforniya’da 13 yıl hapis cezası çekiyor.