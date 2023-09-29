Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Tony Gonzales ile göçmen yoğunluğunun yaşandığı ABD-Meksika sınırını ziyaret etti. Kendisinin göçmen dostu olduğunu belirten 52 yaşındaki milyarder girişimci, "Ben de bir göçmenim." ifadelerini kullandı.
Musk, ABD'de kaçak göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas'taki sınır geçiş noktalarının başında gelen Eagle Pass'i ziyaret ettiğini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla duyurdu.