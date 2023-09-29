Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Tony Gonzales ile göçmen yoğunluğunun yaşandığı ABD-Meksika sınırını ziyaret etti. Kendisinin göçmen dostu olduğunu belirten 52 yaşındaki milyarder girişimci, "Ben de bir göçmenim." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 1

Musk, ABD'de kaçak göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas'taki sınır geçiş noktalarının başında gelen Eagle Pass'i ziyaret ettiğini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 2

Paylaştığı videoda, Musk, Gonzales ile gerçekleştirdiği söz konusu ziyarette, kaçak göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 3

"BEN BİR GÖÇMEN DOSTUYUM"

Sözlerine kendisinin de Güney Afrika'dan gelen bir göçmen olduğunu ve dolayısıyla göçmen dostu olduğunu söyleyerek başlayan Musk, "Yasal bir göçmenlik sistemiyle çalışkan, dürüst ve ABD'ye katkıda bulunacak herkesin ülkeye girmesine izin verilmesini gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 4

"Kanunları çiğneyenlerin ülkeye alınmaması gerektiğini" kaydeden Musk, New York'taki kaçak göçmen krizine de dikkati çekti.

Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 5

Musk, "(Düzensiz göç konusunda) Bir şeyler yapmazsak, New York'ta gördüğümüz gibi kamu hizmetlerinde bir çöküş yaşayacağız." yorumunu paylaştı.

Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 6

Diğer taraftan Gonzales ise Meksika sınırına gelen göçmenlerin sayısının arttığını belirterek, bu durumun "Biden yönetiminin hatası" olduğunu ifade etti.

Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 7

Gonzales, "Kapanmak üzere olan bir hükümetimiz var ve kapanacak. Ancak hükümeti yeniden açarak ve partiler üstü bazı sınır güvenliği tedbirleri getirerek bir fırsatımız olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 8
Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 9
Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum - 10
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