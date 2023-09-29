Elon Musk, ABD-Meksika sınırında: Ben bir göçmen dostuyum

"BEN BİR GÖÇMEN DOSTUYUM"

Sözlerine kendisinin de Güney Afrika'dan gelen bir göçmen olduğunu ve dolayısıyla göçmen dostu olduğunu söyleyerek başlayan Musk, "Yasal bir göçmenlik sistemiyle çalışkan, dürüst ve ABD'ye katkıda bulunacak herkesin ülkeye girmesine izin verilmesini gerektiğini düşünüyorum." dedi.