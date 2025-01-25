Elon Musk, Alman AfD Partisinin toplantısına canlı bağlandı: Almanya’nın harika geleceği için mücadele edin

AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz verdiği röportajda, Musk’ı eleştirerek, "Yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu..

Scholz, Musk’ın aşırı sağcı partller lehine olan partizanlığının kendisini üzdüğünü belirterek, "Bu, Avrupa'da demokrasiyi ve bir arada yaşamayı tehlikeye atıyor." ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​