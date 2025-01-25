Elon Musk, Alman AfD Partisinin toplantısına canlı bağlandı: Almanya’nın harika geleceği için mücadele edin
ABD’li iş insanı Elon Musk, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin Halle kentinde düzenlediği seçim kampanyası toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.
Elon Musk, AfD Partisi Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Alice Weidel'in seçim toplantısında yapacağı konuşma öncesinde ABD’den canlı olarak bağlandı.
Katılımcılara seslenen Musk, AfD’nin Almanya’nın umudu olduğunu savundu.