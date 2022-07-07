Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı. 50 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'sunun babası olduğu bilinen çocuk sayısı 9'a yükseldi. Bununla birlikte, sıklıkla doğum oranlarının düşmesinden şikayet eden ve durumun medeniyetin çöküşünü getireceğinden endişelenen Musk, daha önce "Bu konuda üzerime düşeni yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Haberler - ntv.com.tr 07.07.2022 - 09:50 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 10:08

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 1

9 ÇOCUK BABASI

Yeni mahkeme belgelerine göre , 2021 yılında yapay zeka şirketi Neuralink'te üst düzey yönetici olan Shivon Zilis'ten iki çocuk sahibi oldu. Musk’ın bilinen çocuklarının sayısı 9'a yükseldi. Bunlardan beşi ilk eşi Justine Musk'tan ve ikis Grimes olarak bilinen şarkıcı Claire Boucher'dan.

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 2

MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİLER

Insider tarafından elde edilen ve Çarşamba günü yayınlanan mahkeme belgeleri, Musk ve Zilis'in ikiz bebeklerinin isimlerini "babalarının soyadına sahip olacak, ve annelerinin soyadını ise göbek adlarının bir parçası olarak içerecek" şekilde değiştirmek için bir dilekçe verdiklerini gösterdi.

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 3

Dilekçe, bebeklerin doğduğu Teksas eyaletinde mahkemeye verildi ve hakim tarafından onaylandı. Zilis'in, Musk ve Boucher'ın ikinci çocuklarını taşıyıcı aracılığıyla dünyaya getirmesinden haftalar önce, Kasım 2021'de doğum yaptığı bildirildi.

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 4

İŞ DÜNYASININ YÜKSELEN YILDIZI

Diğer taraftan, 36 yaşındaki Zilis Kanada'da doğdu. Zilis, IBM'de ve daha sonra bir risk sermayesi fonu olan Bloomberg Beta'da çalışmadan önce Yale'de ekonomi ve felsefe okudu. 

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 5

Genç kadın, beş yıldır Musk'ın insan-makine arayüzleri yaratmayı amaçlayan nöroteknoloji firması Neuralink'te operasyonlar ve özel projeler direktörü olarak çalışıyor. 

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 6

Zilis, ayrıca yapay zeka dünyasında yükselen bir yıldız olarak kabul ediliyor ve Forbes'in 30 yaş altındaki 30 etkili isim listesinde yer aldı.

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 7

Öte yandan, Musk daha önce, insanların daha fazla çocuğu olmazsa “medeniyetin çökeceğini” iddia ederek doğum oranını artırmayı destekledi. 

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 8

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPIYORUM"

Geçenlerde ABD'de düşen doğum oranıyla ilgili olarak Twitter'da “Yani, üzerime düşeni yapıyorum” paylaşımını yaptı. 

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 9

Diğer taraftan, yakın bir zamanda Musk’ın kızlarından biri, “Biyolojik babamla hiçbir şekilde bağımın kalmasını istemiyorum” diyerek soyadını değiştirmek ve Musk ile yasal olarak ilişkisini kesmek için başvuruda bulundu.

Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 10
Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu - 11

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