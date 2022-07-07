Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu

MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİLER

Insider tarafından elde edilen ve Çarşamba günü yayınlanan mahkeme belgeleri, Musk ve Zilis'in ikiz bebeklerinin isimlerini "babalarının soyadına sahip olacak, ve annelerinin soyadını ise göbek adlarının bir parçası olarak içerecek" şekilde değiştirmek için bir dilekçe verdiklerini gösterdi.