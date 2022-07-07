Elon Musk çalışanı Shivon Zilis'ten gizlice ikiz çocuk sahibi oldu

Haberler - ntv.com.tr 07.07.2022 - 09:50 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 10:08
Yeni mahkeme belgelerine göre Elon Musk, 2021 yılında yapay zeka şirketi Neuralink'te üst düzey yönetici olan Shivon Zilis'ten iki çocuk sahibi oldu. Musk’ın bilinen çocuklarının sayısı 9'a yükseldi. Bunlardan beşi ilk eşi Justine Musk'tan ve ikis Grimes olarak bilinen şarkıcı Claire Boucher'dan.
Insider tarafından elde edilen ve Çarşamba günü yayınlanan mahkeme belgeleri, Musk ve Zilis'in ikiz bebeklerinin isimlerini "babalarının soyadına sahip olacak, ve annelerinin soyadını ise göbek adlarının bir parçası olarak içerecek" şekilde değiştirmek için bir dilekçe verdiklerini gösterdi.
Dilekçe, bebeklerin doğduğu Teksas eyaletinde mahkemeye verildi ve hakim tarafından onaylandı. Zilis'in, Musk ve Boucher'ın ikinci çocuklarını taşıyıcı aracılığıyla dünyaya getirmesinden haftalar önce, Kasım 2021'de doğum yaptığı bildirildi.
Diğer taraftan, 36 yaşındaki Zilis Kanada'da doğdu. Zilis, IBM'de ve daha sonra bir risk sermayesi fonu olan Bloomberg Beta'da çalışmadan önce Yale'de ekonomi ve felsefe okudu.
Genç kadın, beş yıldır Musk'ın insan-makine arayüzleri yaratmayı amaçlayan nöroteknoloji firması Neuralink'te operasyonlar ve özel projeler direktörü olarak çalışıyor.
Zilis, ayrıca yapay zeka dünyasında yükselen bir yıldız olarak kabul ediliyor ve Forbes'in 30 yaş altındaki 30 etkili isim listesinde yer aldı.
Öte yandan, Musk daha önce, insanların daha fazla çocuğu olmazsa “medeniyetin çökeceğini” iddia ederek doğum oranını artırmayı destekledi.
Geçenlerde ABD'de düşen doğum oranıyla ilgili olarak Twitter'da “Yani, üzerime düşeni yapıyorum” paylaşımını yaptı.
Diğer taraftan, yakın bir zamanda Musk’ın kızlarından biri, “Biyolojik babamla hiçbir şekilde bağımın kalmasını istemiyorum” diyerek soyadını değiştirmek ve Musk ile yasal olarak ilişkisini kesmek için başvuruda bulundu.