Elon Musk, çalışanlarını ofise gelmedikleri takdirde kovmakla tehdit etti

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 21:07
Sosyal medyada dolaşan ve personele gönderildiği belirtilen e-postada, "Uzaktan çalışmak isteyen herkes, haftada en az 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalı" deniliyor.
Musk, doğrulanmamış bir hesaptan tweetlenen nota cevap olarak, "Başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapsınlar. 40 saatlik gereksinim, fabrika işçilerinden istediğimizden daha az" diye cevap verdi.
Musk, “Tesla'daki herkesin haftada en az 40 saat ofiste geçirmesi gerekiyor. Ayrıca ofis, uzak bir sahte ofis değil, gerçek, meslektaşlarınızın bulunduğu yer olmalıdır. Gelmezseniz istifa ettiğinizi varsayacağız.” dedi.
Musk, uzaktan çalışma politikalarına karşı çıkmış ve Amerikalıları işe gitmekten kaçınmaya çalıştıkları için kınamıştı.
Tesla, çalışanları için pandemi sonrası ofise dönüşü zorunlu kılan şirketler arasında yer alıyor.
Geçen ay, sosyal medya devini satın almak için Twitter ile görüşmelerde bulunan Musk, aslında bu tehdidiyle şirketin uzaktan çalışma politikalarını da hedef almış gibi görünüyor. Hatta Twitter takipçilerine, şirketin Silikon Vadisi’ndeki merkezini zaten kimse olmadığı için evsizler barınağına dönüştürmek gerekip gerekmediğini sormuştu.
Pandemi sırasında çalışanlara sonsuza kadar evden çalışma seçeneği sunan Twitter yöneticileri, 15 Mart’ta ofisleri yeniden açsa da uzaktan çalışma, çalışanlar için bir seçenek olarak kaldı.
Bazı büyük işverenler gönüllü evden çalışma politikalarının kalıcı olabileceğini duyurdu. Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mart ayında Twitter ofislerinin yeniden açılacağını ancak çalışanların isterlerse evden çalışabileceklerini kaydetti.