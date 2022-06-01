Elon Musk, çalışanlarını ofise gelmedikleri takdirde kovmakla tehdit etti

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Geçen ay, sosyal medya devini satın almak için Twitter ile görüşmelerde bulunan Musk, aslında bu tehdidiyle şirketin uzaktan çalışma politikalarını da hedef almış gibi görünüyor. Hatta Twitter takipçilerine, şirketin Silikon Vadisi’ndeki merkezini zaten kimse olmadığı için evsizler barınağına dönüştürmek gerekip gerekmediğini sormuştu.