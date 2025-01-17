Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu!

Amerikalı milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in, Ay ve ötesine gitme hayalleriyle donattığı Starship roketi, 7’nci test uçuşunda paramparça oldu. Roketin gökyüzünde yarattığı manzara, sosyal medyada viral oldu. Bu kez "uzaya yolculuk" değil, "havada parçalara ayrılma" etkinliğiyle gündeme gelen roket, izleyenlere unutulmaz bir "patlama gösterisi" yaşattı.

Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu! - 1

KALKIŞ İYİ İNİŞ FENA

Kalkışta her şey sorunsuz ilerlerken, roketin üst kademesi beklenmedik bir performans sergileyerek parçalanma yeteneğini gözler önüne serdi. SpaceX’in yaptığı açıklamada, kalkıştan kısa bir süre sonra roketle bağlantının kesildiği ve “planlanmamış bir şekilde hızlı parçalanma” yaşandığı belirtildi. Firma, roketin Meksika Körfezi veya Karayip Denizi üzerinde bir tür havai fişek gösterisine dönüştüğünü doğruladı.

DÜNYA HABERLERİ

Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu! - 2

MUSK'TAN "EĞLENCE GARANTİLİ" PAYLAŞIMI

Elon Musk ise bu durumu tiye alarak olayın videosunu X sosyal medya platformandan paylaşarak “Başarı belli değil ama eğlence garantili!” yorumunda bulundu.

Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu! - 3

Musk, patlamanın sebebini "yakıt kaçağı" ve "haddinden fazla basınç" olarak açıklarken, mühendislikteki eksikleri tam bir gösteri diliyle örtmeye çalıştı.

Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu! - 4

ROKET TESTİ Mİ GÖKYÜZÜ PERFORMANSI MI?

Starship roketinin aslında Texas’tan kalkarak Meksika Körfezi üzerinden Atlantik’i geçmesi ve son olarak Hint Okyanusu’na iniş yapması planlanıyordu. Ama Starship bu güzergahı “kısaca” geçiştirerek doğrudan parçalara ayrılmayı tercih etti.

Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu! - 5

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayın ardından enkaz bölgesindeki uçak trafiğini bir süre yavaşlatıp normale döndürdüklerini açıkladı. Neyse ki, roket üzerinde mürettebat bulunmuyordu; yani Musk’ın vizyonerliği kimseyi uzayda bırakmadı.

Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu! - 6

SpaceX mühendisleri, yangın söndürme sistemleri de dahil olmak üzere tasarımda bazı değişiklikler yapılacağını duyurdu. Ancak Musk’a göre bu olay, ilerlemenin kaçınılmaz bir parçası.

Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu! - 7

STARSHIP ROKETİNİN ÜRETİM MALİYLETİ NE KADAR?

Starship roketinin maliyeti sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Geliştirme aşamasında kullanılan malzemelerin maliyeti değişiklik gösterirken tek bir Starship roketinin üretim maliyetinin 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Elon Musk, uzun vadede üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve tekrar kullanılabilirliğin artırılmasıyla bu maliyetin önemli ölçüde düşürülmesini hedefliyor.

SpaceX'in bu uçuşu uzun süre unutulmayacağa benziyor.

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