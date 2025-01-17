Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu!
Amerikalı milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in, Ay ve ötesine gitme hayalleriyle donattığı Starship roketi, 7’nci test uçuşunda paramparça oldu. Roketin gökyüzünde yarattığı manzara, sosyal medyada viral oldu. Bu kez "uzaya yolculuk" değil, "havada parçalara ayrılma" etkinliğiyle gündeme gelen roket, izleyenlere unutulmaz bir "patlama gösterisi" yaşattı.
KALKIŞ İYİ İNİŞ FENA
Kalkışta her şey sorunsuz ilerlerken, roketin üst kademesi beklenmedik bir performans sergileyerek parçalanma yeteneğini gözler önüne serdi. SpaceX’in yaptığı açıklamada, kalkıştan kısa bir süre sonra roketle bağlantının kesildiği ve “planlanmamış bir şekilde hızlı parçalanma” yaşandığı belirtildi. Firma, roketin Meksika Körfezi veya Karayip Denizi üzerinde bir tür havai fişek gösterisine dönüştüğünü doğruladı.