Elon Musk, "eğlence garantili" dedi: Starship uzaya gitmedi, gökyüzünde paramparça oldu!

STARSHIP ROKETİNİN ÜRETİM MALİYLETİ NE KADAR?

Starship roketinin maliyeti sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Geliştirme aşamasında kullanılan malzemelerin maliyeti değişiklik gösterirken tek bir Starship roketinin üretim maliyetinin 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Elon Musk, uzun vadede üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve tekrar kullanılabilirliğin artırılmasıyla bu maliyetin önemli ölçüde düşürülmesini hedefliyor.

SpaceX'in bu uçuşu uzun süre unutulmayacağa benziyor.