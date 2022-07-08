Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 08.07.2022 - 12:40
Elon Musk ve birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıkan Neuralink’in üst düzey yöneticisi Shivon Zillis’in, çocukları olmadan yıllar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
51 yaşındaki Musk, Ocak 2018'de kendisine ait Boring Company'nin alev makinesini kullanarak bir fotoğraf paylaşmıştı.
36 yaşındaki Shivon Zilis’in ise ertesi yıl Twitter'da dünyanın en zengin adamını taklit ettiği bir videoyu paylaştığı görüldü.
Zilis, "Ateş olmadan hiçbir akşam tamamlanmaz" paylaşımda yorumunu yaptı. Bununla birlikte, tweet Zilis’in hamile kalmasından aylar önce paylaşıldı.
Diğer taraftan Musk’ın Zilis ile olan romantik ilişkisi hakkında şu anda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, ikisinin 2020'de birlikte olduğu düşünülüyor. O sırada Zilis, Musk'ın Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Tesla'yı California'dan çıkarma kararını savunan bir tweet yayınladı.
California Eyalet Meclisi üyesi Lorena Gonzalez Fletcher, 2020 yılında, “'Elon Musk defol tweet’ini attı.”
Zilis ise “Bu beni üzüyor. Kimse mükemmel değildir. Ama Musk kadar insanlık için ilham verici bir gelecek için savaşmak için daha fazla acı çeken biriyle hiç tanışmadım. O bunu onlarca yıldır yorulmadan yaptı. Herkesin kendi görüşünü dile getirme hakkı var. Ama benim daha fazla saygı duyduğum ve hayran olduğum kimse yok” yanıtını verdi.
Kanada’nın Ontario eyaletinde doğan Zilis, Musk ile 2015 yılında ortaklaşa kurduğu yapay zeka araştırma ve dağıtım kar amacı gütmeyen OpenAI aracılığıyla Musk ile tanıştı. Zilis, Yale Üniversitesi'nde ekonomi ve felsefe okudu.
2015 yılında Forbes'un girişim sermayesi kategorisinde 30 Yaş Altı 30 listesinde yer alan Zilis, 2017 yılında da yapay zeka uzmanlığını Tesla'da kullanma şansını elde etti.
Zilis şu anda Musk'ın yapay zeka şirketi Neuralink'in operasyon ve özel proje direktörü olarak görev yapıyor.
Dün, dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Böylelikle, Musk'ın babası olduğu bilinen çocuk sayısı 9'a yükseldi. Ayrıca, sıklıkla doğum oranlarının düşmesinden şikayet eden ve durumun medeniyetin çöküşünü getireceğinden endişelenen Musk, daha önce "Bu konuda üzerime düşeni yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.