Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk ve ikizlerinin babası olduğu ortaya çıkan Neuralink çalışanı Shivon Zilis'in ilişkisinden yeni detaylar ortaya çıktı. İkilinin çocuk sahibi olmadan önce aynı alev makinesiyle oynarken görüldüğü fotoğrafları paylaştığı anlaşıldı. Ayrıca Zilis'in 2020 yılından bu yana sosyal medya hesabından Musk'ı savunan paylaşımlar yaptığı görüldü.

Haberler - ntv.com.tr 08.07.2022 - 12:40

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 1

ve birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıkan  Neuralink’in üst düzey yöneticisi Shivon Zillis’in, çocukları olmadan yıllar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. 

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 2

51 yaşındaki Musk, Ocak 2018'de kendisine ait Boring Company'nin alev makinesini kullanarak bir fotoğraf paylaşmıştı. 

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 3

36 yaşındaki Shivon Zilis’in ise ertesi yıl Twitter'da dünyanın en zengin adamını taklit ettiği bir videoyu paylaştığı görüldü.

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 4

Zilis, "Ateş olmadan hiçbir akşam tamamlanmaz" paylaşımda yorumunu yaptı. Bununla birlikte, tweet Zilis’in hamile kalmasından aylar önce paylaşıldı.

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 5

Diğer taraftan Musk’ın Zilis ile olan romantik ilişkisi hakkında şu anda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, ikisinin 2020'de birlikte olduğu düşünülüyor. O sırada Zilis, Musk'ın Covid-19  kısıtlamaları nedeniyle 'yı California'dan çıkarma kararını savunan bir tweet yayınladı.

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 6

California Eyalet Meclisi üyesi Lorena Gonzalez Fletcher, 2020 yılında, “'Elon Musk defol tweet’ini attı.” 

Zilis ise “Bu beni üzüyor. Kimse mükemmel değildir. Ama Musk kadar insanlık için ilham verici bir gelecek için savaşmak için daha fazla  acı çeken biriyle hiç tanışmadım. O bunu onlarca yıldır yorulmadan yaptı. Herkesin kendi görüşünü dile getirme hakkı var. Ama benim daha fazla saygı duyduğum ve hayran olduğum kimse yok” yanıtını verdi. 

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 7

Kanada’nın Ontario eyaletinde doğan Zilis, Musk ile 2015 yılında ortaklaşa kurduğu yapay zeka araştırma ve dağıtım kar amacı gütmeyen OpenAI aracılığıyla Musk ile tanıştı. Zilis, Yale Üniversitesi'nde ekonomi ve felsefe okudu.

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 8

2015 yılında Forbes'un girişim sermayesi kategorisinde 30 Yaş Altı 30 listesinde yer alan Zilis, 2017 yılında da yapay zeka uzmanlığını Tesla'da kullanma şansını elde etti.

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 9

Zilis şu anda Musk'ın yapay zeka şirketi Neuralink'in operasyon ve özel proje direktörü olarak görev yapıyor.

Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı - 10

MUSK'IN SAHİP OLDUĞU BİLİNEN ÇOCUKLARININ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Dün, dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Böylelikle,  Musk'ın babası olduğu bilinen çocuk sayısı 9'a yükseldi. Ayrıca, sıklıkla doğum oranlarının düşmesinden şikayet eden ve durumun medeniyetin çöküşünü getireceğinden endişelenen Musk, daha önce "Bu konuda üzerime düşeni yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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