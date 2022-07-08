Elon Musk ile ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis ilişkisinden yeni detaylar: Ortak paylaşımları ortaya çıktı

California Eyalet Meclisi üyesi Lorena Gonzalez Fletcher, 2020 yılında, “'Elon Musk defol tweet’ini attı.”

Zilis ise “Bu beni üzüyor. Kimse mükemmel değildir. Ama Musk kadar insanlık için ilham verici bir gelecek için savaşmak için daha fazla acı çeken biriyle hiç tanışmadım. O bunu onlarca yıldır yorulmadan yaptı. Herkesin kendi görüşünü dile getirme hakkı var. Ama benim daha fazla saygı duyduğum ve hayran olduğum kimse yok” yanıtını verdi.