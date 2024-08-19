Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı?
Yıllarca Demokratları desteklediğini açıklayan teknoloji milyarderi Elon Musk ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ilişki bir süredir iyi gitmiyor. Geçen seçimlerde Biden'a oy verdiğini söyleyen Musk, geçtiğimiz ay resmen Trump'ı desteklediğini duyurdu. İkilinin arasının Biden'ın elektrikli araç üretimi konusundaki tutumu nedeniyle açıldığı öne sürülüyor. Musk'ın Demokrat Parti'den uzaklaşması, artık çok daha geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor. Dünyanın en zengin adamı, başkanlık yarışında Trump'ın sıkı bir destekçisi konumunda.
MUSK REDDEDİLDİ
Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), teknoloji milyarderi Elon Musk'la ABD Başkanı Joe Biden'ın arasının açılma sürecini değerlendirdi.
Elon Musk'ın Donald Trump'a olan desteğiğnin bir kısmının, Biden'ın kendisini reddetmesine dayandığı düşünülüyor.