Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı?

Yıllarca Demokratları desteklediğini açıklayan teknoloji milyarderi Elon Musk ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ilişki bir süredir iyi gitmiyor. Geçen seçimlerde Biden'a oy verdiğini söyleyen Musk, geçtiğimiz ay resmen Trump'ı desteklediğini duyurdu. İkilinin arasının Biden'ın elektrikli araç üretimi konusundaki tutumu nedeniyle açıldığı öne sürülüyor. Musk'ın Demokrat Parti'den uzaklaşması, artık çok daha geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor. Dünyanın en zengin adamı, başkanlık yarışında Trump'ın sıkı bir destekçisi konumunda.

Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı? - 1

MUSK REDDEDİLDİ

Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), teknoloji milyarderi Elon Musk'la ABD Başkanı Joe Biden'ın arasının açılma sürecini değerlendirdi.

Elon Musk'ın Donald Trump'a olan desteğiğnin bir kısmının, Biden'ın kendisini reddetmesine dayandığı düşünülüyor.

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Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı? - 2

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNDE ZİRVEDEYDİ

Habere göre, 2021 yılının başlarında Musk'ın Tesla'sı ABD yollarındaki elektrikli araçların yaklaşık üçte ikisini üretiyordu.

Ancak Tesla aynı zamanda sendika üyesi fabrika işçileri olmayan tek büyük ABD otomobil üreticisiydi ve bazı işçi uygulamaları federal düzenleyiciler tarafından inceleme altındaydı.

Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı? - 3

DEFALARCA SOĞUK KARŞILANDI

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, elektrikli otomobil devi Tesla CEO'su Musk'ın bu dönemde Biden'la defalarca iletişime geçmeye çalıştığını fakat Beyaz Saray'dan olumlu yanıt alamadığını öne sürüyor.

Bir televizyon röportajında ​​Biden'a oy verdiğini açıklayan ve birkaç yıl öncesine kadar sadece Demokratlara oy verdiğini söyleyen Tesla patronu, defalarca soğuk karşılandı.

Konuya yakın kaynaklara göre, Biden'ın ekibi, Beyaz Saray'ın Musk'a mesafeli durmasını isteyen güçlü Birleşik Otomobil İşçileri sendikasını kızdırmak istemedi.

Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı? - 4

İPLERİ KOPARAN HAMLE: MUSK DAVET EDİLMEDİ

Daha sonra Ağustos 2021'de Biden, 2030 yılına kadar satılan tüm yeni araçların yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını hedefleyen bir yürütme emri imzalayarak bir elektrikli otomobil etkinliği düzenledi.

Etkinliğin hemen öncesinde Beyaz Saray yetkilileri Tesla'yı arayarak özür diledi: Musk davet edilmemişti.

Bunun yerine Biden, üç başka otomobil şirketinin yöneticilerini ağırladı: General Motors, Ford Motor ve Chrysler'ın ana şirketi Stellantis. Bunların hepsi EV üretiminde Tesla'nın çok gerisindeydi.

Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı? - 5

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI TRUMP'I DESTEKLİYOR

Musk'ın Demokrat Parti'den uzaklaşması, dünyanın en zengin adamının Trump'ı desteklemesiyle artık çok daha geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor.

Wall Street Journal, bu ayın başlarında Musk'ın, diğer önde gelen teknoloji yöneticileriyle birlikte oluşturduğu Trump yanlısı bir süper siyasi eylem komitesi olan America PAC'e her ay yaklaşık 45 milyon dolar katkıda bulunmayı planladığını bildirmişti.

Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı? - 6

MUSK'IN SERVETİ BÜYÜYOR

Musk'a yakın kaynaklar, servetinin hızla artmasıyla birlikte, çoğunlukla sol kesimden gelen eleştirilerin hedefi haline geldiğini ve bunun da onu Demokrat Parti'den uzaklaştırdığını söylüyor.

Biden göreve başladığında Musk'ın serveti Forbes'a göre yaklaşık 184 milyar dolardı. Tesla CEO'sunun güncel servetiyse 245 milyar dolar civarında.

Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı? - 7

TRUMP'A OY VERECEK

Teknoloji milyarderi, Demokrat Parti'nin "nefret ve bölücülüğe dayalı" bir politika izlemeye başladığını savunarak, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Donald Trump'a oy vereceğini belirtmişti.

Musk bu hafta Cumhuriyetçi liderle Twitter üzerinden bir söyleşi de yapmıştı.

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