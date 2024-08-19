Elon Musk ile Joe Biden'ın arası neden açıldı?

İPLERİ KOPARAN HAMLE: MUSK DAVET EDİLMEDİ

Daha sonra Ağustos 2021'de Biden, 2030 yılına kadar satılan tüm yeni araçların yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını hedefleyen bir yürütme emri imzalayarak bir elektrikli otomobil etkinliği düzenledi.

Etkinliğin hemen öncesinde Beyaz Saray yetkilileri Tesla'yı arayarak özür diledi: Musk davet edilmemişti.

Bunun yerine Biden, üç başka otomobil şirketinin yöneticilerini ağırladı: General Motors, Ford Motor ve Chrysler'ın ana şirketi Stellantis. Bunların hepsi EV üretiminde Tesla'nın çok gerisindeydi.