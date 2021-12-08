Elon Musk: İnsanların daha fazla çocuğu olmazsa ‘medeniyet çökecek’

Haberler - ntv.com.tr 08.12.2021 - 11:45
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Wall Street Journal'ın yıllık CEO Konseyi'nde açıklamalarda bulundu.
Teknoloji milyarderi yaptığı açıklamada, dünyada "yeterli insan" olmadığını ve bunun insan medeniyetini tehdit edebileceğini söyledi.
Tesla ve SpaceX CEO’su Musk, "Uygarlık için en büyük risklerden birinin düşük ve hızla azalan doğum oranı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Tesla Bot'un dünyadaki emek sorunlarını nasıl çözebileceğine dair bir soruyu yanıtlayan Musk, "Akıllı insanlar da dahil olmak üzere pek çok insan dünyada çok fazla insan olduğunu ve nüfusun kontrolden çıktığını düşünüyor. Tam tersi. Lütfen rakamlara bakın, altını çiziyorum, eğer insanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek” diye konuştu.
Elon Musk tarafından daha önce tanıtılan Tesla Bot, şirket tarafından geliştirilen otomobillerin kendi kendini süren araba yapay zekasını kullanarak inşa etmeyi planladığı “insansı robot" olarak nitelendirilirken, Musk daha önce Tesla Bot’u "zaman içinde insan emeğinin genelleştirilmiş bir ikamesi" olarak adlandırmıştı.
Bu yüzden mi bu kadar çok çocuğu olduğu sorusuna ise Elon Musk, altı çocuk babası olarak iyi bir örnek olmaya çalıştığını ve sözlerinin uygulaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Dünya Bankası istatistiklerine göre, küresel doğum oranları 1960'tan bu yana istikrarlı bir düşüş gösteriyor.
ABD’de istatistikleri paylaşan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de 2020 yılında ülkedeki doğum oranlarının yüzde 4 düştüğünü ve bu rakamın kayıtların tutulmaya başladığı günden bu yana rekor seviye olduğunu aktarmıştı.
Altı çocuk babası Musk, aynı konuşmada, nüfus artışının ideal olduğuna inansa da, insanların ne kadar yaşadığının farklı bir konu olduğunu ekledi.
Tesla CEO’su, yaşlanmayla ilgili olarak, insanların "çok uzun bir süre yaşamaya çalışmamaları" gerektiğini söyledi.
Elon Musk, "Bence ölmek bizim için önemli çünkü çoğu zaman insanlar fikirlerini değiştirmezler, sadece ölürler" derken, "Sonsuza kadar yaşarlarsa, yeni fikirlerin başarılı olamayacağı çok kemikleşmiş bir toplum haline gelebiliriz" ifadelerini kullandı.