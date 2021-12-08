Elon Musk: İnsanların daha fazla çocuğu olmazsa ‘medeniyet çökecek’

Bu yüzden mi bu kadar çok çocuğu olduğu sorusuna ise Elon Musk, altı çocuk babası olarak iyi bir örnek olmaya çalıştığını ve sözlerinin uygulaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dünya Bankası istatistiklerine göre, küresel doğum oranları 1960'tan bu yana istikrarlı bir düşüş gösteriyor.