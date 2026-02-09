Elon Musk, medeniyeti Ay'a taşıyor. Ay şehri için tarih verdi

Musk, geçtiğimiz yılın sonuna kadar 2026 yılının sonuna kadar Mars'a insansız bir görev göndermeyi hedeflediğini söylemişti . ABD, bu on yılda insanları Ay'a geri döndürme yarışında Çin'den yoğun bir rekabetle karşı karşıya. İnsanlar, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana Ay yüzeyini ziyaret etmedi.

Musk kısa bir süre önce SpaceX'in xAI'i bünyesine kattığını duyurdu. Anlaşmaya göre roket ve uydu şirketinin değeri 1 trilyon dolar, yapay zeka şirketinin değeri ise 250 milyar dolar olarak belirlendi.

Musk'ın bu hamleyi SpaceX'in uzay tabanlı veri merkezleri planlarını güçlendirmek amaçlı yaptığı düşünülüyor.