Elon Musk milyon dolarlık çekler dağıtıyor!

Elon Musk'ın,, muhafazakar adayın seçilmesi için şu ana kadar 17,5 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Musk, geçen yıl da Donald Trump'ın başkan seçilebilmesi için 250 milyon dolar harcamıştı. Donald Trump, Musk'ı "hükümet verimliliği biriminin" başına geçirmişti. Musk, hükümetin giderlerini azaltabilmek için birçok kuruma el atarak hükümet çalışanlarını işten çıkarmıştı.