Elon Musk milyon dolarlık çekler dağıtıyor!
Milyarder iş insanı Elon Musk, yerel eyaletlerdeki seçimlere el attı. Musk, Wisconsin eyaletinde yüksek mahkeme üyesi seçimlerinde muhafakazar adayın seçilmesi için 1 milyon dolarlık çek dağıtmaya başladı.
Wisconsin eyaletinde yüksek mahkeme üyeliği seçiminde Milyarder iş insanı Elon Musk devreye girdi. Musk, seçimde muhafakazar aday Brad Schimel'in seçilmesi için çaba harcıyor.
Liberal aday Sudan Crawford'un önde gözüktüğü seçimde Schimel'in yüksek mahkeme üyesi olabilmesi için Musk, kesesinin ağzını da açtı.Green Bay düzenlenen mitingde Musk, muhafazakar adaya destek veren iki seçmene birer milyon dolarlık çek verdi. Elon Musk, muhafakazar adaya her bir oy getireceklere 20 dolar dağıtma sözü de verdi.