Elon Musk, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçildi

12 AY BOYUNCA GÜNDEMDEN HİÇ DÜŞMEDİ

Time Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal, canlı yayında yaptığı konuşmada, 297 milyar dolarlık serveti olan Musk için "Dünyadaki yaşamı ve muhtemelen Dünya dışındaki yaşamı da yeniden şekillendiriyor" dedi.

Felsenthal, "Son 12 ay boyunca onun yaptığı atılımlar dolayısıyla gündemden hiç düşmediğini fark ettik” diye konuştu.