Elon Musk, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçildi

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 13.12.2021 - 16:53 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 17:09
Time Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal, canlı yayında yaptığı konuşmada, 297 milyar dolarlık serveti olan Musk için "Dünyadaki yaşamı ve muhtemelen Dünya dışındaki yaşamı da yeniden şekillendiriyor" dedi.
Felsenthal, "Son 12 ay boyunca onun yaptığı atılımlar dolayısıyla gündemden hiç düşmediğini fark ettik” diye konuştu.
2002 yılında Güney Afrikalı girişimci tarafından kurulan SpaceX, eylül ayında çocukluk kanserinden kurtulan bir kişinin de dahil olduğu tamamen sivil bir ekiple ilk uzay görevini tamamlayarak tarih yazdı.
SpaceX, birçok kişinin "milyarder uzay yarışı" olarak adlandırdığı yarışa katılmanın ötesinde nisan ayında NASA'nın yeni nesil Ay'a iniş aracını inşa etmek için seçildi.
Musk'ın firması, 3 milyar dolarlık sözleşme ile Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin de dahil olmak üzere diğer iki adayı geride bıraktı.
50 yaşındaki Musk’ın diğer şirketi Tesla ise gelecek yıl "Tesla Bot" olarak adlandırılan yapay zekaya sahip insansı bir robot geliştirerek teknolojide ilerleme kaydetmeye devam edeceğini duyurdu.
Felsenthal, "Beğensek de beğenmesek de, hayatımızın büyük bir kısmının, bu inanılmaz eşitsizlik anında bile, bu çok zengin teknoloji liderleri tarafından şekillendirildiği bu yeni yaldızlı çağdayız” dedi.
Time dergisi 1927'deki kuruluşundan bu yana her yılın sonunda yılın kişisi”ni seçiyor. Derginin editörleri, söz konusu ünvanın bir ödül ya da onur olmadığını, aynı zamanda kişilerin haberler üzerindeki etkisinin temsili olduğunu söyledi.
Diğer taraftan, Time, 2021 Yılının Kahramanları kategorisinde Covid-19 aşıları üzerinde çalışan araştırmacıları kapağına taşıdı. Kapak resminde, pandemi sırasında birden fazla aşı geliştirmek için adım atan dört bilim insanı Katalin Karikó, Barney S. Graham, Kizzmekia Corbett ve Drew Weissman yer alıyor.
Dr. Karikó ve Dr. Weisman'ın mRNA teknolojisindeki atılımı yıllarca fark edilmedi. Ancak, hem Pfizer/BioNTech hem de Moderna'nın Covid-19 aşılarına öncülük etti. Dr. Corbett ve Dr. Graham, birden fazla Covid-19 aşısının hızlı gelişimi için bir katalizör olarak kritik roller oynadılar.
Öte yandan Time, 9 Aralık'ta sırasıyla Yılın Sporcusu ve Yılın Şovmen'i olarak sırasıyla Simone Biles ve Olivia Rodrigo'yu açıkladı. Biles, tüm zamanların en fazla madalyalı jimnastikçisi, bu yaz Tokyo Olimpiyatları sırasında kendi zihinsel sağlığını korumak için çeşitli etkinliklerden çekildiğinde akıl sağlığı ile manşetlere taşıdı.
2021'de Rodrigo, Disney Channel yıldızından süperstarlığa fırladı, Billboard listelerinde bir numara oldu ve ilk albümü “Sour” ile Spotify’daki rekorları altüst etti.
2020'de Time,Yılın Kişisi olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i seçti. Bir yıl önce ise, genç iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg aynı ünvanı aldı.