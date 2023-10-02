Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor

Twitter olarak da bilinen X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Kanada'da sosyal medya ve podcast hizmeti sunan servislerin devlete kayıt yaptırmasıyla ilgili düzenlemeyi eleştirdi. Milyarder, girişimci Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun "ifade özgürlüğünü bastırmaya çalıştığını" savundu.

Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor - 1

"UTANÇ VERİCİ"

Musk, X'te, Kanada'da sosyal medya ve podcast hizmeti sunan servislerin devlete kayıt yaptırmasıyla ilgili düzenlemenin yer aldığı bir gönderiyi alıntılayarak "Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor. Utanç verici." ifadeleriyle paylaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor - 2

Kanada Hükümeti, 29 Eylül'de, ülkede yayın hizmeti verenlerin, Radyo-Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonu'na (CRTC) kayıt yaptırmasını gerektiren düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor - 3

Açıklamada, sosyal medya ve podcast hizmeti sunan çevrim içi servislerin CRTC'ye kayıt yaptırması gerektiği belirtilmişti.

Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor - 4

Düzenlemede, sadece video oyunu ve sesli kitap hizmeti sunanların ise kayıt yaptırma zorunluluğu olmadığı bildirilmişti.

Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor - 5

X'TE PREMIUM'A ÖZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda X'in CEO'su Linda Yaccarino, platform üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapılabileceğini doğruladı.

 Yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen sesli ve görüntülü arama özelliğinin Premium üyeliği bulunan kullanıcılara özel olacağı kaydedildi.

Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor - 6

Son olarak geçtiğimiz aylarda X, XBlue aboneliğine ilginin artması için platform içinde Premium üyeliği bulunmayanlara mesaj sınırlaması getirmişti. Böylelikle kotasını dolduran kullanıcı o gün içerisinde mesajlaşma özelliğinden yararlanamıyor.

Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor - 7
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