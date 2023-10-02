Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor
Twitter olarak da bilinen X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Kanada'da sosyal medya ve podcast hizmeti sunan servislerin devlete kayıt yaptırmasıyla ilgili düzenlemeyi eleştirdi. Milyarder, girişimci Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun "ifade özgürlüğünü bastırmaya çalıştığını" savundu.
"UTANÇ VERİCİ"
Musk, X'te, Kanada'da sosyal medya ve podcast hizmeti sunan servislerin devlete kayıt yaptırmasıyla ilgili düzenlemenin yer aldığı bir gönderiyi alıntılayarak "Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor. Utanç verici." ifadeleriyle paylaştı.