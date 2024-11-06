Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, seçim yarışında eski Başkan Donald Trump'a yönelik desteğini sürdürüyor. Seçim gecesini Trump ile birlikte geçiren Musk, sosyal medya platformu X'te paylaşımlarına devam ediyor. Musk, sürecin başlangıcından beri milyonlarca dolarlık bağışla desteklediği eski başkan Beyaz Saray'a dönerse umduğundan fazlasını kazanacak. 53 yaşındaki Musk, Trump'ın ikinci yönetiminde etkili bir rol oynayabilir.

Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir - 1

SEÇİM GECESİNİ BERABER GEÇİRİYORLAR

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, ABD'de devam eden seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın en büyük destekçisi konumunda.

Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, seçim gecesini Donald Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago tatil köyünde geçirmeyi planladığını söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir - 2

TEKSAS'TA OY KULLANDI

Teknoloji milyarderi, seçim günü kendi fotoğrafını paylaşarak, Florida'ya gitmeden önce bazı şirketlerinin genel merkezinin bulunduğu Teksas'ın Cameron County bölgesinde oy kullandığını söyledi.

Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir - 3

"OYUN, SET VE MAÇ"

Akşam saatlerinde ise seçimin çoktan bittiğini ve kazananın belli olduğunu öne sürerek başka bir açıklamada bulundu.

X'te yaptığı paylaşımda, "Oyun, set ve maç" yazdı.

Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir - 4

SEÇİMİ CANLI TAKİP EDİYORLAR

Saatler ilerledikçe paylaşımlarına devam eden Musk, seçim sürecini canlı takip ettiklerini gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Fotoğrafta eski ABD Başkanı Donald Trump, UFC Başkanı Dana White ve Musk'ın seçimleri birlikte izledikleri görülüyor.

Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir - 5

"KAFANA DANK ETSİN"

Esprili bir dille seçim paylaşımlarına devam eden Musk, en son "Bırak kafana dank etsin" yazdığı bir görsel paylaştı.

Musk paylaşımında, lavabo taşıdığı fotoğraf yayınlayarak, İngilizce "sink" ifadesiyle kelime oyunu yaptı.

Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir - 6

SEÇİMİN ASIL KAZANANI MUSK OLACAK

Teknoloji milyarderi Elon Musk, eski Başkan Donald Trump Beyaz Saray'a dönerse umduğundan fazlasını kazanacak.

53 yaşındaki Musk, Trump'ın ikinci yönetiminde etkili bir rol oynayabilir.

Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir - 7

HÜKÜMETTE GÖREV VERİLECEK

Trump, daha önce seçimleri kazanması durumunda Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söylemişti.

Musk, Trump'ın hukuki düzenlemeleri azaltarak şirketlerine doğrudan yardım etmesini istediğini açıkça dile getirdi.

Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir - 8

MUSK VE ŞİRKETLERİ KAZANACAK

Musk ve şirketleri için potansiyel faydalar oldukça geniş: İşçi yasaları ve çevre koruma yasaları, daha düşük vergi oranları ve Musk'ın roket şirketi SpaceX için daha fazla hükümet sözleşmesi şansı gibi düzenleyici konuların yeni bir Trump döneminde ele alınması muhtemel.

Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir - 9

Musk'ın Çin'e derin bir bağımlılığı olduğu, Vladimir Putin ile özel telefon görüşmeleri yaptığı ve hükümet ihalelerinden milyonlarca dolar kazanma ihtimali olduğu öne sürülüyor.

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