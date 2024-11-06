Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir

MUSK VE ŞİRKETLERİ KAZANACAK

Musk ve şirketleri için potansiyel faydalar oldukça geniş: İşçi yasaları ve çevre koruma yasaları, daha düşük vergi oranları ve Musk'ın roket şirketi SpaceX için daha fazla hükümet sözleşmesi şansı gibi düzenleyici konuların yeni bir Trump döneminde ele alınması muhtemel.