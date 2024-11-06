Elon Musk, Trump'ın ikinci döneminin en büyük kazananı olabilir
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, seçim yarışında eski Başkan Donald Trump'a yönelik desteğini sürdürüyor. Seçim gecesini Trump ile birlikte geçiren Musk, sosyal medya platformu X'te paylaşımlarına devam ediyor. Musk, sürecin başlangıcından beri milyonlarca dolarlık bağışla desteklediği eski başkan Beyaz Saray'a dönerse umduğundan fazlasını kazanacak. 53 yaşındaki Musk, Trump'ın ikinci yönetiminde etkili bir rol oynayabilir.
SEÇİM GECESİNİ BERABER GEÇİRİYORLAR
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, ABD'de devam eden seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın en büyük destekçisi konumunda.
Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, seçim gecesini Donald Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago tatil köyünde geçirmeyi planladığını söyledi.