Elon Musk, Zuckerberg, Bezos ve diğerleri. Milyarder suratlı robotlar yok sattı
04.12.2025 13:28
NTV - Haber Merkezi
ABD'deki bir sanat sergisinde dünyanın en zengin insanı Elon Musk’tan Mark Zuckerberg’e milyarder yüzlü robotlar damga vurdu.
TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİNİN YÜZLERİNİ TAŞIYORLAR
Art Basel Miami Beach isimli fuarın en çok konuşulan işlerinden biri, ünlü dijital sanatçı Beeple’ın “Regular Animals” adlı yeni enstalasyonu oldu.
Teknoloji milyarderlerinin yüzlerini taşıyan robotlar, NFT “üreten” performanslarıyla ziyaretçileri adeta büyüledi.
Köpekler Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Pablo Picasso ve Andy Warhol'un son derece gerçekçi maskelerini taşıyor. Maskeler ünlü tasarımcı Landon Meier tarafından hazırlandı.
HER MİLYARDERE FARKLI BASKI
Sergi alanında dolaşan robotlar , sürekli fotoğraf çekip her bir stilin estetiğine uygun şekilde “dijital dışkı” olarak sanat baskısı üretiyor.
Zuckerberg versiyonu Metaverse tarzı bir görsel bırakırken, Musk robotik siyah-beyaz bir kompozisyon üretiyor. Picasso kübist, Warhol ise pop art bir iş çıkarıyor.
Bezos görünmülü robot baskı yapmıyor. Beeple bu durumu, “O da dünyayı nasıl gördüğümüzü şekillendiren kişilerden biri. Bu yüzden parçada olmalıydı.” diye açıkladı.
Robotların tamamı koleksiyoncular tarafından 100 bin dolara satın alındı ancak sahipleri eserlerin “turneye çıkmasına” izin veriyor.
Baskılardan 256’sı, köşesinde “scan to claim” kodu taşıyor ve bunlar gerçek NFT niteliğinde.
FUARI MİLYARDERLER DE GEZDİ
Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin de Art Basel’de görüldü ancak Beeple’ın enstalasyonuna uğrayıp uğramadığı bilinmiyor.
Brin’in eski eşi Nicole Shanahan ile Elon Musk arasında 2022’de ilişki yaşandığı yönündeki iddiaları hem Shanahan hem Musk reddetmişti.