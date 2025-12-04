Elon Musk, Zuckerberg, Bezos ve diğerleri. Milyarder suratlı robotlar yok sattı

Bezos görünmülü robot baskı yapmıyor. Beeple bu durumu, “O da dünyayı nasıl gördüğümüzü şekillendiren kişilerden biri. Bu yüzden parçada olmalıydı.” diye açıkladı.

Robotların tamamı koleksiyoncular tarafından 100 bin dolara satın alındı ancak sahipleri eserlerin “turneye çıkmasına” izin veriyor.

Baskılardan 256’sı, köşesinde “scan to claim” kodu taşıyor ve bunlar gerçek NFT niteliğinde.