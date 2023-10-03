Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım

ABD'bin California eyaletinde yaşayan Ben Brody isimli bir adam, X sosyal medya platformunda paylaşılan bir gönderide kendisini Proud Boys isimli aşırı sağcı gruptan biri gibi gösterdiği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a karalama davası açtı. Musk yüzünden kendisinin tehdit edildiğini ve tacize uğradığını öne süren Brody, 1 milyon dolar tazminat talep etti. Bununla birlikte, Musk'ın eskiden Twitter adıyla bilinen şirketi X'e aynı isme sahip ABD'deki başka bir şirket tarafından dava açıldı.

Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım - 1

Davayı açan California'dan 22 yaşındaki Ben Brody, yanlışlıkla Proud Boys grubu üyelerinden biri olarak tanımlandığı X platformunda yayımlanan videolardaki kişinin kendisi olmadığını belirtti.

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Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım - 2

"MUSK YÜZÜNDEN TEHDİT EDİLDİM VE TACİZE UĞRADIM"

Bir paylaşıma Musk'ın da yorum yapmasıyla gönderinin hızla yayıldığını ifade eden Brody, olayla ilgisi olmamasına rağmen Musk'ın yorumu yüzünden sosyal medya üzerinden tehdit aldığını ve tacize uğradığını kaydetti.

Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım - 3

1 MİLYON DOLAR TAZMİNAT TALEP EDİYOR

Brody, karalama davası açtığı Musk'tan en az 1 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım - 4

X platformunda, haziranda, aralarında ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre binasına yapılan baskını organize ettiği belirtilen "Proud Boys" isimli aşırı sağcı grubun üyelerinin bulunduğu protesto videoları yayımlanmıştı.

Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım - 5

Bazı kullanıcılar ise bu paylaşımdaki bir kişiyi yanlışlıkla Ben Brody olarak tanımlayarak, hakkında asılsız söylentiler yaymıştı.

Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım - 6

AYNI İSMİ TAŞIYAN ŞİRKETTEN DAVA

Öte yandan, BD'li girişimci Jacob Malherbe tarafından 2015'te kurulan ve merkezi Florida eyaletinde bulunan "X Social Media LLC" reklam ajansı, Musk'ın sahibi olduğu X'in "haksız rekabet ve ticari marka ihlali" nedeniyle Florida eyalet yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım - 7

Musk'ın sahibi olduğu şirketin, Florida'nın "Aldatıcı ve Haksız Ticaret Uygulamaları Yasası"nı da ihlal ettiğini öne süren reklam ajansı, eski adı Twitter olan sosyal medya platformunun isminin "X" olarak değiştirilmesiyle gelir kaybı yaşadıklarını kaydetti.

Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım - 8

Reklam ajansı, mahkemeye yaptığı başvuruda, Musk'ın "X" ismini kullanmasının yasaklanmasının yanı sıra yüklü miktarda tazminat talep ediyor.

Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım - 9
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