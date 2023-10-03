Elon Musk'a peş peşe davalar: Musk yüzünden tehdit edilip tazice uğradım
ABD'bin California eyaletinde yaşayan Ben Brody isimli bir adam, X sosyal medya platformunda paylaşılan bir gönderide kendisini Proud Boys isimli aşırı sağcı gruptan biri gibi gösterdiği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a karalama davası açtı. Musk yüzünden kendisinin tehdit edildiğini ve tacize uğradığını öne süren Brody, 1 milyon dolar tazminat talep etti. Bununla birlikte, Musk'ın eskiden Twitter adıyla bilinen şirketi X'e aynı isme sahip ABD'deki başka bir şirket tarafından dava açıldı.
Davayı açan California'dan 22 yaşındaki Ben Brody, yanlışlıkla Proud Boys grubu üyelerinden biri olarak tanımlandığı X platformunda yayımlanan videolardaki kişinin kendisi olmadığını belirtti.