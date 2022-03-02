Elon Musk’ı takip eden genç, Rus oligarkları takibe başladı

Özel jet ve helikopterlerin verilerini paylaşan hesap, herkese açık hava trafiği bilgilerini sıyırmak için botlar yardımıyla bilgilere ulaşırken, Elon Musk durumu güvenlik riski olarak değerlendirmişti.

Twitter hesabının paylaştığı verilerde, sert uluslararası yaptırımlara rağmen, Rus oligarkların sık sık seyahat ettiği görülürken, hesapta son olarak Karayipler'de yapılacak bir helikopter gezisi de dahil olmak üzere Abramoviç'e ait uçakların birçok uçuşunun verileri paylaşılmıştı.

Sweeney, Rusya Devlet Başkanı Putin’e ait özel jeti takip etmek için de bir hesap açtığını ancak verilerin doğru olmayabileceğini, çünkü Rusya’da uçak bilgilerinin yeterli olmadığını sözlerine ekledi.