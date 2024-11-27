Elon Musk'ın annesi oğluna "zengin" denmesini istemiyor!

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğlunun "zengin" olarak tanımlanmasını aşağılayıcı bulduğunu söyledi. Musk'ın "dünyanın dehası" olduğunu düşündüğünü söyleyen annesi, 53 yaşındaki oğlunun başarılarını övdü. Maye'in bir televizyon kanalında yaptığı yorumlar sosyal medyada hızla yayılarak alay konusu oldu.

Elon Musk'ın annesi oğluna "zengin" denmesini istemiyor! - 1

"OĞLUM DÜNYANIN DEHASI"

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğluna "zengin" denmesini istemediğini söyledi.

Musk'ın annesi, bu tanımın "aşağılayıcı" olduğunu ve oğlunun "dünyanın dehası" olarak anılmasını tercih edeceğini söyledi.

Dünyanın en zengin insanının Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına geçmesinin ardından Maye Musk, 53 yaşındaki oğlunun başarılarını övdü.

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Elon Musk'ın annesi oğluna "zengin" denmesini istemiyor! - 2

Annesi, Musk'ın SpaceX, Tesla ve X (eski adıyla Twitter) şirketlerinden bahsetmenin yanı sıra, özellikle seçimden bu yana oğluyla Trump arasında ne kadar iyi bir anlaşma olduğunu da anlattı.

Elon Musk'ın annesi oğluna "zengin" denmesini istemiyor! - 3

"ELON ONA SAYGI DUYUYOR"

ABD'nin seçilmiş başkanı ve oğlunun ayrılmaz bir ikili olduğunu vurgulayan Maye Musk, "Onları birlikte gördüm. Ben New York'ta yaşıyorum, onlarsa ya Mar-a-Lago'da ya da bir SpaceX fırlatışında oluyor ve eğleniyor gibi görünüyor. Çok eğleniyorlar. İkisinin de eğlenmesi hoş, Elon ona gerçekten saygı duyuyor ve Amerika'nın artık bir geleceği olduğu için çok seviniyor." diye konuştu.

Elon Musk'ın annesi oğluna "zengin" denmesini istemiyor! - 4

"ZENGİN KELİMESİ AŞAĞILAYICI"

Maye, sürekli oğlunun devasa servetine gönderme yapılmasının aşağılayıcı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Ben 'zengin' veya 'milyarder' gibi kelimeleri sevmiyorum çünkü aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum. O dünyanın dahisi ve insanlar onu bu yüzden seviyor! Onu başarıları sayesinde seviyorlar ve ona saygı duyuyorlar. Ben de onunla çok gurur duyuyorum." dedi.

Elon Musk'ın annesi oğluna "zengin" denmesini istemiyor! - 5

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Maye'in yorumları sosyal medyada paylaşılmaya başlandığında hızla alay konusu oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Annem haberlere çıkıp bana 'dünyanın dehası' demek ve insanlara bana kötü davranmayı bırakmalarını söylemek zorunda kalsaydı, sanırım utançtan ve mahcubiyetten ölürdüm." ifadelerini paylaştı.

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