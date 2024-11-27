Elon Musk'ın annesi oğluna "zengin" denmesini istemiyor!
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğlunun "zengin" olarak tanımlanmasını aşağılayıcı bulduğunu söyledi. Musk'ın "dünyanın dehası" olduğunu düşündüğünü söyleyen annesi, 53 yaşındaki oğlunun başarılarını övdü. Maye'in bir televizyon kanalında yaptığı yorumlar sosyal medyada hızla yayılarak alay konusu oldu.
"OĞLUM DÜNYANIN DEHASI"
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğluna "zengin" denmesini istemediğini söyledi.
Musk'ın annesi, bu tanımın "aşağılayıcı" olduğunu ve oğlunun "dünyanın dehası" olarak anılmasını tercih edeceğini söyledi.
Dünyanın en zengin insanının Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına geçmesinin ardından Maye Musk, 53 yaşındaki oğlunun başarılarını övdü.