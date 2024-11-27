Elon Musk'ın annesi oğluna "zengin" denmesini istemiyor!

"ELON ONA SAYGI DUYUYOR"

ABD'nin seçilmiş başkanı ve oğlunun ayrılmaz bir ikili olduğunu vurgulayan Maye Musk, "Onları birlikte gördüm. Ben New York'ta yaşıyorum, onlarsa ya Mar-a-Lago'da ya da bir SpaceX fırlatışında oluyor ve eğleniyor gibi görünüyor. Çok eğleniyorlar. İkisinin de eğlenmesi hoş, Elon ona gerçekten saygı duyuyor ve Amerika'nın artık bir geleceği olduğu için çok seviniyor." diye konuştu.