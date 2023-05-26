Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü

Tesla’nın uzun zamandır beklenen, elektrikli kamyonu Cybertruck’ın ilk görüntüleri internete sızdı. 40 bin dolara (yaklaşık 800 bin lira) satılması beklenen aracın içinden yayınlanan fotoğraflar, Tesla hayranlarını ikiye böldü.

Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü - 1

Elon Musk’ın merakla beklenen Tesla Cybertruck’ının iç tasarımını gösteren görüntüler, internette tartışma yarattı. Görüntülerin, geçtiğimiz hafta Musk’ın hissedarlar toplantısında sızdığı belirtiliyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü - 2

KOYU GRİ İÇ TASARIM ELEŞTİRİLİYOR

İnternete sızan görüntülerde, Cybertruck’ın iç tasarımının oldukça sade olduğu görünüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı Cybertruck’ın “düşük bütçeli bilim-kurgu parçasına” benzediğini, bazıları da koyu gri tasarımın oldukça çirkin olduğu yorumunu yaptı. 

Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü - 3

"SADE VE TEMİZ" DURUYOR

Olumsuz yorumların yanı sıra, Cybertruck’ın tasarımını beğenenler ve olumlu yorumlarda bulunanlar da oldu. 

Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü - 4

Bazı sosyal medya kullanıcıları iç tasarımın “sade ve temiz” durduğunu ve genel görünüşü beğendiklerini dile getirdi.

Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü - 5

Cybertruck meraklılarının olduğu bir forumda paylaşılan görüntüler, henüz doğrulanmadı. 

Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü - 6

Görüntüler dev bir iç ekran ve fütürist görünümlü koltuk kumandaları gösteriyor.

Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü - 7

40 BİN DOLARA SATILMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan, ilk duyurusu Kasım 2019’da yapılan ve 39 bin 900 dolardan (yaklaşık 800 bin lira) satılması beklenen Cybertruck’ın iç tasarımı, daha önce resmi olarak hiç gösterilmemişti.

Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü - 8
Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü - 9
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