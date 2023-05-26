Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü

Elon Musk’ın merakla beklenen Tesla Cybertruck’ının iç tasarımını gösteren görüntüler, internette tartışma yarattı. Görüntülerin, geçtiğimiz hafta Musk’ın hissedarlar toplantısında sızdığı belirtiliyor.
İnternete sızan görüntülerde, Cybertruck’ın iç tasarımının oldukça sade olduğu görünüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı Cybertruck’ın “düşük bütçeli bilim-kurgu parçasına” benzediğini, bazıları da koyu gri tasarımın oldukça çirkin olduğu yorumunu yaptı.
Olumsuz yorumların yanı sıra, Cybertruck’ın tasarımını beğenenler ve olumlu yorumlarda bulunanlar da oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları iç tasarımın “sade ve temiz” durduğunu ve genel görünüşü beğendiklerini dile getirdi.
Cybertruck meraklılarının olduğu bir forumda paylaşılan görüntüler, henüz doğrulanmadı.
Görüntüler dev bir iç ekran ve fütürist görünümlü koltuk kumandaları gösteriyor.
Diğer taraftan, ilk duyurusu Kasım 2019’da yapılan ve 39 bin 900 dolardan (yaklaşık 800 bin lira) satılması beklenen Cybertruck’ın iç tasarımı, daha önce resmi olarak hiç gösterilmemişti.