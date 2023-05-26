Elon Musk'ın merakla beklenen Cybertruck adlı aracından ilk görüntüler sızdı: Sosyal medya ikiye bölündü

40 BİN DOLARA SATILMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan, ilk duyurusu Kasım 2019’da yapılan ve 39 bin 900 dolardan (yaklaşık 800 bin lira) satılması beklenen Cybertruck’ın iç tasarımı, daha önce resmi olarak hiç gösterilmemişti.