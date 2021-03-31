Elon Musk'ın sevgilisi Grimes: Mars'ta ölmeye hazırım

ABD'li rapçi Lil Uzi Vert’in konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı "Neuralink" paylaşımı Grimes'ın dikkatini çekti ve onu "Hadi beyin çipleri taktıralım" diye yanıtladı. Grimes'ın bu cevabını onaylayan rapçi Lil Uzi Vert, "Ben hazırım, ne zaman yapıyoruz?" diye karşılık verdi.