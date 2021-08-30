Elon Musk’ın şirketi SpaceX, astronotlar için uzaya avokado ve dondurma taşıdı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen sevkiyatta, karıncaların ve avokadoların olduğu belirtilirken, Dragon isimli kapsülün uzay istasyonundaki yedi astronot için 2 kilo 170 kilogram gramdan fazla limon ve dondurma dahil taze yiyecekler taşıdığı aktarıldı.